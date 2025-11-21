Arambasic: "Eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison"

Es ist ein Flutlichtspiel, das dem BSV Rehden viel abverlangen wird. Am Freitagabend um 19:30 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic bei der U23 des SV Meppen an – und die Ausgangslage ist klar: Rehden will den Aufwärtstrend bestätigen, Meppen II seine beeindruckende Serie ausbauen. „Für mich ist das eines der schwersten Auswärtsspiele, die wir in dieser Saison haben“, sagt Arambasic. „Meppen ist jung, gut ausgebildet, taktisch flexibel – und sie haben seit Wochen nicht verloren.“

Der Blick fällt automatisch auf das Hinspiel, jenes hitzige 1:2 aus Rehdener Sicht, als der BSV lange in doppelter Unterzahl spielte und dennoch bis zur letzten Sekunde mithielt. „Wir wissen, dass gegen Meppen II viel möglich ist, wenn wir elf gegen elf spielen“, betont Arambasic. „Genau das wollen wir diesmal zeigen.“

Die Meppener U23 hat sich nach einem ordentlichen Saisonstart fest im oberen Mittelfeld etabliert. Defensiv kompakt, laufstark, unangenehm in den Zweikämpfen – die Mannschaft von Trainer Carsten Stammermann ist schwer zu knacken. Fünf Spiele in Serie blieb der SV Meppen II ohne Niederlage, sammelte dabei Punkte gegen Bersenbrück und Verden und tritt mit Selbstvertrauen an.

Die Emsländer profitieren immer wieder von Unterstützung aus dem Regionalliga-Kader, bleiben aber auch als reine U23-Mannschaft schwer bespielbar. Ihr Stil: enges Zentrum, hohe Laufbereitschaft, aggressives Pressing – und ein gefährliches Umschaltspiel. Spieler wie Amin Muja, Hennes Hermes oder Paul Kassens prägen das Tempo der Mannschaft.

„Sie arbeiten gegen den Ball überragend und können aus Umschaltsituationen extrem gefährlich werden“, analysiert Arambasic. „Wenn man ihnen den Raum gibt, nutzen sie den sofort. Wir müssen in beide Richtungen hellwach sein.“

Rehden reist mit Selbstvertrauen – auch ohne seinen Trainer an der Linie

Nach einem Auswärtssieg in Wolfenbüttel und dem Derby-Remis gegen Wetschen geht Rehden gefestigt ins Duell. Die Mannschaft hat defensiv zugelegt, spielt im Aufbau klarer und wirkt im Umschalten mutiger. „Auch wir sind im Flow“, sagt Arambasic. „Wir haben zuletzt gute Leistungen gezeigt, und die Jungs haben richtig gut gearbeitet.“

Allerdings wird der Cheftrainer am Freitag nicht an der Seitenlinie stehen. Seine Gelbsperre zwingt ihn auf die Tribüne. „Natürlich ist das nicht ideal“, räumt Arambasic ein. „Aber wir haben einen klaren Plan, unsere Abläufe funktionieren – die Mannschaft weiß genau, was wir brauchen. Und das Trainerteam ist bestens vorbereitet.“

Kunstrasen, Wetter, Gegner – es wird ein fordernder Abend

Gespielt wird nicht in der großen Hänsch-Arena, sondern auf dem Kunstrasenplatz der Schone-&-Bruns-Arena in Meppen-Hemsen. Ein Detail, das die Aufgabe nicht leichter macht. „Kunstrasen ist nicht unser bevorzugter Untergrund“, sagt Arambasic. „Wir nutzen ihn außerhalb der Vorbereitung kaum. Aber wir werden uns darauf einstellen müssen.“

Personalsituation: ein Ausfall, einige Rückkehrer

Verzichten muss der BSV auf André Ndiaye. Er fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte. David Lučić arbeitet weiter am Comeback, Daniel Jung fällt nach seinem Kreuzbandriss langfristig aus. Ansonsten reist Rehden nahezu komplett an. „Wir fahren mit einem fast vollen Kader nach Meppen“, sagt Arambasic. „Das ist wichtig – denn wir brauchen jeden.“

Rehden wird in Meppen nicht viele Räume bekommen, das ist dem Trainer bewusst. „Wir müssen geduldig sein“, erklärt Arambasic. „Meppen ist defensiv unglaublich stabil – 15 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Gleichzeitig haben sie im Abschluss manchmal nicht die letzte Konsequenz. Wenn wir kompakt sind, ist für uns etwas drin.“

Besonderes Augenmerk gilt den Standards. „Meppen hat bei ruhenden Bällen immer wieder Lösungen“, warnt der Coach. „Aber auch sie haben dort Probleme. Wir müssen da präsent sein und eigene Nadelstiche setzen.“

Die große Hoffnung des Trainers: mit Unterstützung aus der Heimat. „Wir würden uns sehr freuen, wenn uns trotz der Wetterlage ein paar Fans ins Emsland begleiten“, sagt Arambasic. „Wir wollen sie glücklich machen – und etwas Zählbares mit nach Hause nehmen.“

Die Ausgangslage

SV Meppen U23: Tabellenplatz 8, 20 Punkte, Tordifferenz 20:15

BSV Rehden: Tabellenplatz 10, 18 Punkte, Tordifferenz 25:21

Unter Flutlicht, auf Kunstrasen, mit zwei Mannschaften, die im Rhythmus sind – dieses Duell verspricht Intensität und ein enges Ergebnis. Für Rehden ist es ein Abend, an dem viel möglich ist. Und einer, der viel über den weiteren Verlauf der Rückrunde verraten wird.