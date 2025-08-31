Aramäer zaubern weiter - 4:0 gegen SG Sindringen/Ernsbach

Das Spitzenspiel startete mit einer taktischen Meisterleistung auf beiden Seiten. Die Teams, perfekt eingestellt von ihren Trainern, lieferten sich ein intensives Duell. Die Gäste der SG Sindringen/Ernsbach setzten von Beginn an auf eine kompakte Defensive, die den Aramäern Heilbronn zunächst wenig Räume ließ.

Doch die Aramäer zeigten sich unbeeindruckt und fanden langsam in die Partie. In der 15. Minute hatte Jermaine Wesley die erste große Chance, scheiterte aber am starken Gästekeeper Tobias Kropf. Anschließend erhöhte die Heimmannschaft den Druck, und in der 35. Minute war es erneut Wesley, der Kropf mit einem präzisen Schuss in den Winkel zum 1:0 überwand.

Nach der Pause bauten die Aramäer ihre Führung aus. Milot Halilaj traf in der 53. Minute mit einem schönen Treffer zum 2:0. Anschließend startete die SGSE eine starke Drangphase, die mehrmals vom glänzend aufgelegten Aramäer-Keeper Tim Gondek vereitelt wurde. In der 62. Minute parierte er sogar eine Doppelchance der Gäste.