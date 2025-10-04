– Foto: Aramäer Heilbronn

Aramäer vor schwerer Aufgabe an der Pfedelbacher Anfield Road Verlinkte Inhalte Bezirksliga Franken Pfedelbach Aramäer HN

Morgen, 15:00 Uhr TSV Pfedelbach Pfedelbach Aramäer Heilbronn Aramäer HN 15:00 live PUSH

Die Aramäer Heilbronn haben turbulente Wochen hinter sich, und strahlen sportlich in der Liga. Der Traumstart mit 12 Punkten aus den ersten vier Spielen hat sie an die Tabellenspitze katapultiert. Dann gab es den Pokal-Ausrutscher bei der SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn, doch drei Tage später bewies die Mannschaft großen Charakter beim TG Böckingen und sicherte sich in letzter Sekunde einen hochverdienten Punkt. Eine Woche später folgten drei kampflose Punkte, da die SGM Markelsheim/Elpersheim aufgrund personeller Engpässe nicht antrat – ein Vorgang, der bei der Konkurrenz um die oberen Plätze durchaus ein "Geschmäckle" hinterlassen haben durfte, da dieser Gegner kurz zuvor noch den TSV Pfedelbach und die TG Böckingen geärgert hatte.

Wie dem auch sei: Am siebten Spieltag bietet sich den Aramäern nun die große Chance, nicht nur die Tabellenführung weiter zu festigen, sondern den Vorsprung auf den Vorjahres-Vizemeister TSV Pfedelbach auf 10 Punkte auszubauen. Doch Vorsicht: Der TSV Pfedelbach wird sicher alles daransetzen, dies zu verhindern und den Abstand selbst auf vier Punkte verkürzen zu wollen. Ein Spiel auf der Pfedelbacher Anfield Road ist seit jeher eine Mammutaufgabe. Der TSV, der seit Jahren als Vorzeigebeispiel für ein extrem gutes Mannschaftsgefüge und Vereinsumfeld gilt, ist gerade zu Hause extrem schwer zu bespielen.