Aramäer vor schwerer Aufgabe an der Pfedelbacher Anfield Road

Die Aramäer Heilbronn haben turbulente Wochen hinter sich, und strahlen sportlich in der Liga. Der Traumstart mit 12 Punkten aus den ersten vier Spielen hat sie an die Tabellenspitze katapultiert. Dann gab es den Pokal-Ausrutscher bei der SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn, doch drei Tage später bewies die Mannschaft großen Charakter beim TG Böckingen und sicherte sich in letzter Sekunde einen hochverdienten Punkt. Eine Woche später folgten drei kampflose Punkte, da die SGM Markelsheim/Elpersheim aufgrund personeller Engpässe nicht antrat – ein Vorgang, der bei der Konkurrenz um die oberen Plätze durchaus ein "Geschmäckle" hinterlassen haben durfte, da dieser Gegner kurz zuvor noch den TSV Pfedelbach und die TG Böckingen geärgert hatte.
Wie dem auch sei: Am siebten Spieltag bietet sich den Aramäern nun die große Chance, nicht nur die Tabellenführung weiter zu festigen, sondern den Vorsprung auf den Vorjahres-Vizemeister TSV Pfedelbach auf 10 Punkte auszubauen.
Doch Vorsicht: Der TSV Pfedelbach wird sicher alles daransetzen, dies zu verhindern und den Abstand selbst auf vier Punkte verkürzen zu wollen. Ein Spiel auf der Pfedelbacher Anfield Road ist seit jeher eine Mammutaufgabe. Der TSV, der seit Jahren als Vorzeigebeispiel für ein extrem gutes Mannschaftsgefüge und Vereinsumfeld gilt, ist gerade zu Hause extrem schwer zu bespielen.
Die Historie spricht ebenfalls für die Brisanz dieser Partie: Den letzten Sieg in Pfedelbach konnten die Aramäer im Februar 2018 in einem Landesligaspiel feiern. Seitdem gab es bittere Niederlagen in Pfedelbach. So war die Niederlage im Mai 2023 vorentscheidend für den späteren Abstieg, und auch im März diesen Jahres mussten die Aramäer in Pfedelbach eine Niederlage einstecken.
Es wird ein Spiel mit hoher Intensität erwartet. Wir rechnen wie immer gegen Pfedelbach mit einer hart umkämpften Begegnung, die jedoch ausnahmslos auf den Rängen und auf dem Platz respektvoll verlaufen wird.
Wir hoffen auf die zahlreiche Unterstützung unserer Anhänger vor Ort.