Aramäer vor Pokalhürde Stein/Neuenstadt/Kochertürn

Was für ein Start! Mit zwölf Punkten aus vier Spielen haben die Aramäer Heilbronn die Bezirksliga Franken 25/26 im Sturm erobert. Jetzt wartet die nächste Herausforderung: Am Donnerstagabend steht die 2. Pokalrunde in Neuenstadt an.

Der Gegner, die SGM Neuenstadt/Stein/Kochertürn, ist kein Unbekannter und teilt eine bemerkenswerte Parallele mit uns: Beide Mannschaften haben in ihren Ligen noch keinen Punkt abgegeben – wir in der Bezirksliga, sie in der Kreisliga A2. Außerdem scheiterten beide Teams letzte Saison am FC Union Heilbronn im Bezirkspokal. Doch Vorsicht: Die SGM zwang den Favoriten damals bis ins Elfmeterschießen, was ihre Qualität und ihren Kampfgeist unterstreicht.