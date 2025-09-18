 2025-09-18T06:43:20.841Z

Spielbericht
– Foto: Adnan Altinkaya

Aramäer vor Pokalhürde Stein/Neuenstadt/Kochertürn

Bezirkspokal Franken
Aramäer HN
Heute, 19:30 Uhr
Aramäer Heilbronn
19:30

Was für ein Start! Mit zwölf Punkten aus vier Spielen haben die Aramäer Heilbronn die Bezirksliga Franken 25/26 im Sturm erobert. Jetzt wartet die nächste Herausforderung: Am Donnerstagabend steht die 2. Pokalrunde in Neuenstadt an.

Der Gegner, die SGM Neuenstadt/Stein/Kochertürn, ist kein Unbekannter und teilt eine bemerkenswerte Parallele mit uns: Beide Mannschaften haben in ihren Ligen noch keinen Punkt abgegeben – wir in der Bezirksliga, sie in der Kreisliga A2. Außerdem scheiterten beide Teams letzte Saison am FC Union Heilbronn im Bezirkspokal. Doch Vorsicht: Die SGM zwang den Favoriten damals bis ins Elfmeterschießen, was ihre Qualität und ihren Kampfgeist unterstreicht.

Unsere Jungs müssen hellwach sein und an die bisherigen Top-Leistungen anknüpfen, um den Einzug in die 3. Runde zu sichern. Das wird kein Spaziergang!

Wer das Auswärtsspiel nicht live vor Ort miterleben kann, hat eine tolle Alternative: Unsere zweite Mannschaft empfängt im Frankenstadiongelände den Titelverteidiger Sportfreunde Untergriesheim. Anstoß ist um 19:45 Uhr. Ein weiteres Pokal-Highlight ist garantiert!

18.9.2025, 06:52 Uhr
Dominik SchwarzAutor