Aramäer vor kniffliger Aufgabe in Untergriesheim

Die Bezirksliga Franken biegt auf die Zielgerade der Hinrunde ein und das Restprogramm hat es für den Tabellenführer Aramäer Heilbronn in sich. Mit den Duellen gegen Untergriesheim, Lauffen, den FC Union und Friedrichshall stehen dem Spitzenreiter vier echte Schwergewichte der Liga gegenüber. Diese entscheidende Phase bietet die ideale Gelegenheit, die Position an der Tabellenspitze eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.
Das Topspielprogramm wird direkt mit der Auswärtspartie in Untergriesheim eingeläutet.
Dass der amtierende Bezirkspokalsieger kein gewöhnlicher Aufsteiger ist, ist bekannt. Ebenso klar ist die besondere Heimstärke der Sportfreunde, die sich mit 19 Punkten souverän auf dem fünften Tabellenplatz etabliert haben.
Unsere Mannschaft hat sich nach einem kurzen Tief in den letzten drei Spielen mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 16:1 den Frust von der Seele geschossen. Das Team reist mit großem Selbstvertrauen nach Untergriesheim und wird alles daransetzen, die Siegesserie fortzusetzen und die Tabellenführung erfolgreich zu verteidigen.
Es wird ein heißer Tanz in der Thorsten-Kappes Arena erwartet. Die Aramäer zählen auch bei diesem wichtigen Auswärtsspiel wie immer auf die zahlreiche und lautstarke Unterstützung ihrer Anhänger!