Aramäer vor kniffliger Aufgabe in Untergriesheim

Die Bezirksliga Franken biegt auf die Zielgerade der Hinrunde ein und das Restprogramm hat es für den Tabellenführer Aramäer Heilbronn in sich. Mit den Duellen gegen Untergriesheim, Lauffen, den FC Union und Friedrichshall stehen dem Spitzenreiter vier echte Schwergewichte der Liga gegenüber. Diese entscheidende Phase bietet die ideale Gelegenheit, die Position an der Tabellenspitze eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.

Das Topspielprogramm wird direkt mit der Auswärtspartie in Untergriesheim eingeläutet.