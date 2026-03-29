Aramäer verteidigen Spitze in Unterzahl, Sindringer Ausrufezeichen

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Die SGM Mulfingen/Hollenbach hat ein wichtiges Heimspiel gedreht und sich mit 2:1 gegen den TSV Neuenstein durchgesetzt. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber unerquicklich: Finn Breuninger brachte Neuenstein bereits in der 7. Minute in Führung. Mulfingen/Hollenbach aber antwortete gefasst und kämpferisch. Moritz Lang stellte in der 22. Minute auf 1:1, ehe Marvin Gennrich in der 53. Minute das Spiel endgültig auf die Seite der Gastgeber zog. Für Mulfingen/Hollenbach ist dieser Sieg enorm wertvoll. Mit nun 26 Punkten festigt der Aufsteiger Rang acht und schafft Abstand auf die gefährlicheren Regionen. Der TSV Neuenstein bleibt bei 19 Punkten und muss weiter nach unten blicken. Es war ein Spiel, das zeigte, wie eng in dieser Liga Mut, Druck und Erleichterung beieinanderliegen.

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Der TSV Botenheim hat im direkten Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte einen klaren und wichtigen Sieg gefeiert. Beim 2:0 gegen die Sportfreunde Untergriesheim sorgte Max Gruber in der 25. Minute zunächst für die Führung. Lange blieb die Partie danach offen, doch Botenheim hielt dagegen und blieb stabil. In der 89. Minute machte Gbenga Daniel Adekoya alles klar. Mit jetzt 26 Punkten zieht Botenheim mit Mulfingen/Hollenbach gleich und verschafft sich ein Stück Luft. Untergriesheim bleibt bei 22 Punkten und verpasste die Chance, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Für Botenheim war es ein Sieg mit großer Bedeutung, weil er Ruhe schenkt in einer Saisonphase, in der jeder Fehler sofort schwerer wird.

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Zwischen dem FSV Friedrichshaller SV und den Sportfreunden Lauffen entwickelte sich ein enges Spiel, das mit einem 1:1 endete. Adrian Nicolae Radu brachte Friedrichshall in der 16. Minute in Führung und schob die Gastgeber zunächst auf einen Siegkurs, der im oberen Mittelfeld viel wert gewesen wäre. Doch Lauffen hielt dagegen und kam noch vor der Pause durch Robin Prüller per Foulelfmeter in der 38. Minute zum Ausgleich. In der Nachspielzeit wurde es für Lauffen noch einmal unruhig, weil Robin Prüller in der 93. Minute Gelb-Rot sah. Am Ergebnis änderte das nichts mehr. Friedrichshaller SV steht nun bei 37 Punkten, Lauffen bei 36 Punkten. Beide Mannschaften bleiben damit im erweiterten Verfolgerfeld, ohne den ganz großen Schritt nach vorn gemacht zu haben.

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Aramäer Heilbronn hat auch dieses schwierige Auswärtsspiel gewonnen und die Tabellenführung behauptet. Beim 2:0 bei der SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim traf zunächst David Gotovac in der 34. Minute, ehe Robin Dörner in der 45. Minute kurz vor der Pause nachlegte. Es war allerdings kein geradliniger Sieg, sondern ein kampfbetontes Spiel mit reichlich Karten und viel Unruhe. Schon in der 26. Minute sah Marvin Reitz von Aramäer Heilbronn die Rote Karte. Später folgten die Gelb-Roten Karten gegen Jonathan Inan in der 38. Minute auf Seiten der Gäste und gegen Marcel Karausch in der 45. Minute auf Seiten der Gastgeber. Dass Aramäer trotz dieser Turbulenzen gewann, unterstreicht die Widerstandskraft des Spitzenreiters. Mit 44 Punkten bleibt die Mannschaft vorn, Markelsheim/Elpersheim steckt mit acht Punkten weiter tief im Tabellenkeller fest.

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Im Verfolgerduell trennten sich die TG Böckingen und der FSV Schwaigern 2:2. Die Gastgeber gingen durch Kevin Haas in der 32. Minute in Führung und hielten lange ein Ergebnis, das im Kampf um die oberen Plätze besonders wertvoll gewesen wäre. Doch Schwaigern drehte die Partie zwischenzeitlich. Johannes Ebner glich in der 57. Minute aus, Philipp Dörr traf in der 64. Minute zum 1:2. Böckingen aber gab nicht nach. Luke Luft erzielte in der 79. Minute den verdienten Ausgleich. Damit bleibt der FSV Schwaigern mit 40 Punkten Dritter, die TG Böckingen folgt mit 39 Punkten direkt dahinter. Es war ein Spiel, das dem Spitzentrio keinen Bruch brachte, aber die Spannung weiter festschrieb.

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Der SV Wachbach hat in einem intensiven und wichtigen Spiel bei der SG Stetten/Kleingartach mit 3:2 gewonnen. Nach torloser erster Halbzeit brachte Tim Rothenfels die Gäste in der 44. Minute in Führung. Lange blieb das Spiel zäh, dann überschlugen sich in der Schlussphase die Ereignisse. Felix Gutsche erhöhte in der 68. Minute auf 0:2, ehe Elias Bechtel in der 75. Minute den Anschluss herstellte. Die Gelb-Rote Karte gegen Marcel Gatnar in der 76. Minute traf Stetten/Kleingartach in einer heiklen Phase. Fabian Schuler erhöhte in der 81. Minute auf 1:3, bevor Marinko Balikic in der 83. Minute noch einmal verkürzte. Wachbach steht nun bei 23 Punkten und atmet etwas auf. Stetten/Kleingartach bleibt mit 13 Punkten tief im Abstiegssog.

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Das deutlichste Signal dieses Spieltags setzte die SG Sindringen/Ernsbach. Beim 7:0 gegen den TSV Erlenbach ließ die Mannschaft keinen Zweifel daran, wer diesen Nachmittag bestimmen würde. Fabian Kollmar eröffnete in der 16. Minute, Fabio Roth erhöhte in der 30. Minute und traf später in der 63. Minute noch einmal. Dazwischen und danach schraubten Markus Herkert mit einem Doppelpack, Kevin Heupel und Ilja Klein das Ergebnis in die Höhe. Mit diesem Kantersieg verbessert sich Sindringen/Ernsbach auf 20 Punkte und zieht mit Erlenbach gleich, hat nun aber ein ganz anderes Gefühl im Abstiegskampf. Für den TSV Erlenbach war diese Niederlage ein schwerer Schlag. Die Mannschaft bleibt bei 20 Punkten, kassierte aber eine Niederlage, die in ihrer Klarheit besonders schmerzt.

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