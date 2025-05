Aramäer verlieren verdient mit 1:2 gegen FC Union

Die Aramäer kamen gut in die Partie und sorgten in der 25. Minute für die erste richtig gefährliche Aktion. Ein Schuss von Simikic wurde jedoch in höchster Not von Union-Torhüter Levent Heimannsberg von der Linie gekratzt. Kurz vor der Halbzeitpause dann der Führungstreffer für die Aramäer. In der 45. Minute verlor Union-Keeper Heimannsberg den Ball an Jan Stascak, der clever auf den freistehenden Nebo Simikic querlegte. Simikic hatte keine Mühe, zum 1:0 einzuschieben.

Doch Union zeigte Moral und kam wie verwandelt aus der Kabine. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff, in der 47. Minute, gelang Marcel Wodarz per Kopf der Ausgleich zum 1:1. Die Gäste drängten nun auf die Führung und hatten kurz darauf durch Michele Varallo die große Chance dazu. Aramäer-Torhüter Tim Gondek zeigte jedoch eine glänzende Parade und verhinderte den Rückstand.

In der 54. Minute waren dann wieder die Aramäer am Zug. Frank Silvain Teku traf jedoch nur den Pfosten. In der Folge übernahm Union mehr und mehr die Spielkontrolle, ohne jedoch zwingende Torchancen herauszuspielen. Auf der anderen Seite scheiterte in der 63. Minute erneut Jan Stascak am Pfosten. Auch der Nachschuss von David Gotovac brachte nicht den gewünschten Torerfolg für die Aramäer. Doch letztlich kam von den Aramäer zu wenig.

Die Bemühungen vom FCU wiederum wurden in der 83. Minute belohnt. Einen gefährlichen Ball von Melvin Link konnte Tim Gondek nicht klären. Im Nachschuß behielt Link dann die Oberhand und traf zum viel umjubelten 1:2 der Gäste.

Die Schlussphase der Partie war dann von großer Hektik und strittigen Schiedsrichterentscheidungen geprägt. In der 89. Minute sah Aramäer-Akteur Artur Gerber nach einem Foul vor dem eigenen Strafraum die Rote Karte – eine Entscheidung, die von den Aramäern als sehr hart empfunden wurde, da Gerber nicht der letzte Mann gewesen ist. Doch es kam noch dicker für die Heimelf. Nach einem leichten Schubser von Markus Hartmann gegen Marcel Wodarz, zückte der Schiedsrichter erneut die Rote Karte gegen die Aramäer.

So endete das Derby mit einem knappen und umkämpften 2:1-Sieg für den FC Union Heilbronn.

Zuschauer: 293

Schiedsrichter: Sascha Würth (Stein)

Tore: 1:0 Nebo Simikic (45.), 1:1 Marcel Wodarz (47.), 1:2 Melvin Link (87.)