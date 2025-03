– Foto: Dominik Schwarz

Aramäer verlieren auch in Pfedelbach

Die Aramäer müssen sich nach 90 hart umkämpften Minuten am Ende auch dem TSV Pfedelbach nicht unverdient geschlagen geben. Am Ende haderten die Aramäer mit einigen Schiedsrichterentscheidungen. Gemessen am Spielverlauf war der 3:2-Sieg der Pfedelbacher allerdings nicht unverdient. Pfedelbach findet deutlich besser ins Spiel

Die Hausherren fanden besser ins Spiel und hatten nach einem Freistoß von Sebastian Hack in Minute 10 Aluminumpech. Acht Minuten später war es dann ein Freistoß von Hack, der die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. In Minute 22 glich Nebo Simikic die Partie aus - ebenfalls durch einen Freistoß, welchen er ins untere Eck platzierte. In Minute 34 kam Pfedelbachs Philipp Ehrle im Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter zückte Gelb wegen Schwalbe, was definitiv eine sehr harte Entscheidung gewesen ist. Kurz vor dem Pausenpfiff gingen die Hausherren dann durch Marco Gebert der im eins gegen eins gegen Tim Gondek die Oberhand behielt, wieder verdient in Führung. Weitere Chancen der Hausherren blieben ungenutzt. Die Aramäer hätten sich nicht beschweren dürfen wenn der Rückstand nach 45 Minuten höher ausgefallen wäre.