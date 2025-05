Aramäer verlieren 4:7 gegen FSV

Die Aramäer starteten dominant. Nach Vorarbeit von David Gotovac brachte George Yalman die Hausherren bereits in der 7.Minute in Führung. Sechs Minuten später fand ein Zuckerpass von Yalman den sich hervorragend in Szene setzenden Sergen Türk, welcher zur 2:0-Führung einnetzte. Die Aramäer gingen nicht vom Gaspedal und durch einen satten Schuß von Jan Stascak aus 22 Metern ins untere Eck in der 22.Minute vom Gaspedal. In der 30.Minute vergab Nebo Simikic eine hundertprozentige Chance und hatte dabei Aluminumpech. Im Gegenzug leitete Hendrik Belz auf der anderen Seite die Wende des Spiels ein und verkürzte auf 3:1 (31.) Drei Minuten später ging ein Rettungsversuch von Aramäer-Akteur Durim Leka ins eigene Tor zum 3:2. In der 40

Minute scheiterte Friedrichshalls Marvin Sieger am Aluminium. Die Zweite Halbzeit gehörte dann ganz klar den FSV, der voller Druck begann. Marvin Sieger verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter zum 3:3 (58.). Hendrik Belz brachte den FSV in Minute 65 in Front. Kurz danach gab es erneut einen berechtigten Foulelfmeter für die Gäste. Tom Adelhelm scheiterte am Aluminium und schoß den Nachschuß über das Tor. Dann scheiterte im Gegenzug Simikic auf der anderen Seite am Aluminium. Weitere zwei Minuten später war es erneut Belz der zum 3:5 traf. Dann verkürzten die Aramäer durch ein abgefälschtes Tor von Nebo Simikic (75.) Die Antwort vom FSV ließ nicht lange auf sich warten. Adelhelm stellte in Minute 77 wieder die 2-Tore-Führung her. In Minute 84 markierte ein Fernschuß-Tor von Adelhelm den Schlußpunkt der Partie.