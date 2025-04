Aramäer verlieren 0:4 gegen Markelsheim/Elpersheim

Zwar haderte man mit diskutablen Schiedsrichterentscheidungen und mit fehlendem Spielglück. Darüber dass die Drei Punkte verdient nach Tauberfranken gehen - gibt es jedoch keine zwei Meinungen.

Die Aramäer hatten bereits in der 5.Minute Glück als Yassine Zinnecker am Pfosten scheiterte. Drei Zeigerumdrehungen später konnte Aramaer-Keeper Tim Gondek einen gefährlichen Schuß von Domenik Wischke zur Ecke Klären. Den folgenden Eckstoß nutzte Marcel Karausch zu einem Kopfballtor und der damit verbundenen Gästeführung (9.) In der Folge tauchte Kevin Berg gefährlich vor dem anderen Tor auf. SGM-Keeper Bastian Grüner klärte stark (12.) In Minute 21 sah Elias Latic die Gelb-Rote Karte. Zwar war es keine klare Fehlentscheidung. Doch aus Sicht der Hausherren hätte man sich durchaus zu Recht etwas mehr Fingerspitzengefühl des Unparteiischen gewünscht. Wenige Minute später forderten die Aramäer nach einem sehr harten Einsteigen eines Gästespielers ebenfalls einen Platzverweis. Der Schiedsrichter zückte lediglich die Gelbe Karte. Zwar vertretbar -Jedoch im gemessen zur Vorentscheidung zumindest sehr diskutabel. In der 24.Minute war die SGM erneut durch ein Kopfballtor von Marcel Karausch erfolgreich. Auf der Gegenseite zeigte sich Grüner nach einem satten Schuß von Jan Stascak erneut in toller Form und in Minute 37 klärte Grüner einen gefährlichen Freistoß von Leon Behncke. In der Folge erhöhte die SGM Markelsheim/Elpersheim weiter den Druck und erhöhte nach schöner Kombination durch Timo Hernadi den Spielstand auf 0:3 (43.)