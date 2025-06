Aramäer vergeigen Saison-Ausklang - 1:3-Niederlage gegen Schluchtern

In einem Spiel, in dem es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, stand es nach 45 Minuten 0:0 . Schluchtern hatte allerdings in der Ersten Halbzeit schon die wesentlich besseren Torchancen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ Schluchtern eine Rießenchance aus (46.) In Minute 54 war es dann jedoch so weit. Moritz Frank brachte den SVS in Führung. Nach einem Foul an Jan Stascak in der 60.Minute verwandelte der Toschützenkönig der Bezirksliga Franken Nebo Simikic den fälligen Elfmeter sicher zum Ausgleich.Nur vier Zeigerumdrehunen später brachte Fabian Kirsten die Gäste mit einem herrlichen Freistoßtreffer aus 20 Metern flach unten rechts erneut in Führung . In der 75. Minute fiel das 1:3 der Gäste durch Lukas Krämer .Die Aramäer erspielten sich in den letzten zehn Minuten noch drei Großchancen durch Durim Leka , Nebo Simikic und Ermir Ahmati . Ein Treffer fiel aber nicht mehr . So kam es zu einem nicht unverdienten Sieg des SVS, in einem Spiel welches der Schiedsrichter souverän leitete .