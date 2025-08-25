Aramäer trotzen allen Widerständen und zünden Feuerwerk in Botenheim

Die Aramäer Heilbronn starteten mit einem wahren Feuerwerk in die neue Saison. Trotz Ausfällen, fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen und eines traditionell heimstarken Gegners, der fairerweise ebenfalls Ausfälle zu verkraften hatte, legten sie auf der Botenheimer Heide los wie die Feuerwehr.

Wie erwartet entwickelte sich in den ersten 12 Minuten ein kampfbetontes Duell auf Augenhöhe. Botenheim stand defensiv kompakt, ließ den Aramäern kaum Raum und setzte selbst erste Akzente. Doch in der 12. Minute nutzten die Aramäer eine Unachtsamkeit in der Botenheimer Abwehr eiskalt aus. Nach Vorarbeit von Robert Grau brachte Milot Halilaj die Gäste mit 0:1 in Führung. Direkt nach dem Anstoß folgte der nächste Schock für die Hausherren: Erneut nutzten die Aramäer einen Abwehrfehler aus, und Thomas Inan erhöhte nach einer Vorlage von Kapitän David Gotovac auf 0:2. Diese eine Minute schien durchaus spielentscheidend gewesen zu sein und veränderte den Charakter der Partie grundlegend.

Im Anschluss wurde das Spiel hektischer. Die Hausherren hatten Glück, dass eine Tätlichkeit eines Botenheimer Spielers in der 17. Minute, nur mit der Gelben Karte geahndet wurde.In der 31. Minute sorgte Gotovac dann mit einem sehenswerten Lupfertor nach Vorarbeit von Marvin Reitz für das 0:3. Während die Aramäer überspitzt gesagt für jede Kleinigkeit eine Gelbe Karte erhielten, zeigte der Schiedsrichter bei den Botenheimern deutlich mehr Nachsicht.