Aramäer reisen zur formstarken SGSE

Ein Blick auf die Tabelle scheint die Rollen klar zu verteilen: Die Aramäer reisen als Favorit nach Ernsbach. Doch die nackten Zahlen der Hinrunde täuschen über die aktuelle Form des Gegners hinweg.
Nach einer Durststrecke von acht Niederlagen in Folge rutschte die SG Sindringen/Ernsbach vom dritten auf den zwölften Tabellenplatz ab, präsentiert sich im Kalenderjahr 2026 jedoch in beeindruckender Frühform. Die Bilanz der Hohenloher lässt aufhorchen Alle Testspiele konnten gewonnen werden - Darunter Erfolge gegen Schwergewichte wie den TSV Gaildorf (TopFavorit in der Bezirksliga Rems/MurrHall) und die Landesligisten TSV Oberwittstadt und VfB Sennfeld.
Auch im ersten Pflichtspiel blieb die SGSE siegreich (2:1 gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim).
Das bisher einzige Gastspiel der Aramäer in Ernsbach endete in der Vorsaison mit einer knappen 3:4-Niederlage in einem packenden Schlagabtausch. Der Platz in Ernsbach gilt als besonders klein – ein Umstand, der die traditionelle Heimstärke der SGSE zusätzlich begünstigt.
Die Aramäer wollen nach dem Remis gegen Botenheim möglichst mit einem Sieg antworten .Doch eins ist klar: Nur mit voller Konzentration und bedingungslosem Siegeswillen lässt sich der erste Aramäer-Dreier im Jahr 2026 in Ernsbach einfahren.
Dass dieser Sieg für das Selbstvertrauen Gold wert wäre, steht außer Frage. Dennoch ist das Spiel in Ernsbach längst kein Endspiel.
Die Saison ist noch lang und viele Punkte sind zu vergeben. Wenn die Mannschaft an die starken Leistungen der Hinrunde anknüpft und alles in die Waagschale wirft, wird das Umfeld der Aramäer Heilbronn in den kommenden Wochen sicher Grund zum Jubeln haben.