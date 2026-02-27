Aramäer reisen zur formstarken SGSE von Dominik Schwarz · Heute, 14:11 Uhr · 0 Leser

Ein Blick auf die Tabelle scheint die Rollen klar zu verteilen: Die Aramäer reisen als Favorit nach Ernsbach. Doch die nackten Zahlen der Hinrunde täuschen über die aktuelle Form des Gegners hinweg. Nach einer Durststrecke von acht Niederlagen in Folge rutschte die SG Sindringen/Ernsbach vom dritten auf den zwölften Tabellenplatz ab, präsentiert sich im Kalenderjahr 2026 jedoch in beeindruckender Frühform. Die Bilanz der Hohenloher lässt aufhorchen Alle Testspiele konnten gewonnen werden - Darunter Erfolge gegen Schwergewichte wie den TSV Gaildorf (TopFavorit in der Bezirksliga Rems/MurrHall) und die Landesligisten TSV Oberwittstadt und VfB Sennfeld.

Auch im ersten Pflichtspiel blieb die SGSE siegreich (2:1 gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim). Das bisher einzige Gastspiel der Aramäer in Ernsbach endete in der Vorsaison mit einer knappen 3:4-Niederlage in einem packenden Schlagabtausch. Der Platz in Ernsbach gilt als besonders klein – ein Umstand, der die traditionelle Heimstärke der SGSE zusätzlich begünstigt.