Aramäer reisen am Ostermontag nach Wachbach

Der SV Wachbach hat in den vergangenen Jahren konstant seine Ambitionen unterstrichen und seit 2018 nicht weniger als drei zweite und drei dritte Plätze in der Bezirksliga Hohenlohe belegt. In der laufenden Saison kämpfte Wachbach lange mit erheblichem Verletzungspech, was sich auch im Hinspiel widerspiegelte, als die Aramäer ihren bisher höchsten Saisonsieg (6:1) feiern konnten. Um im Abstiegskampf neue Impulse zu setzen, hat der SV Wachbach in der vergangenen Woche einen Trainerwechsel vollzogen. Die Aramäer sind also gewarnt, dass ein unangenehmer Gegner auf sie wartet.

Die jüngsten Ergebnisse der Aramäer waren oft unzufriedenstellend. Ein Hoffnungsschimmer sind jedoch die beiden erfolgreichen Auswärtsspiele auf Rasen in Massenbachhausen und Schwaigern. Unter ähnlichen Bedingungen in Wachbach hofft man nun auf einen weiteren Auswärtssieg.

Allerdings ist Vorsicht geboten, denn der SV Wachbach ist für seine Heimstärke bekannt. Es erwartet die Aramäer also eine anspruchsvolle Aufgabe am Ostermontag.