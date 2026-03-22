Aramäer nutzen Überzahl zum Heimsieg

– Foto: Dominik Schwarz

Die Partie startete auf einem taktisch ansprechenden Niveau, wobei zwingende Torchancen zunächst Mangelware blieben. In der 30. Minute setzte Milot Halilaj mit einem Freistoß ein erstes Ausrufezeichen, zielte jedoch zu zentral auf den Kasten.Die Schlüsselszene ereignete sich kurz vor der Pause: Während Aramäer-Kapitän David Gotovac zur Ecke antrat, gerieten Wesley und Gündisch im Strafraum aneinander. Der Unparteiische wertete die Rangelei als unsportlich und verwarnte beide Akteure. Für Gündisch hatte dies fatale Folgen: Da er bereits vorbelastet war, musste er mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Feld.Die Hausherren ließen nicht lange auf sich warten und münzten die Überzahl prompt in Zählbares um. Nur zwei Minuten nach dem Platzverweis ließ ein strammer Schuss von Lahud Abdulahad das Tornetz zum 1:0 zappeln. In der 53. Minute wurde Denis Tolga Gottfried im gegnerischen Sechzehner unsanft „umgeräumt“, doch der fällige Elfmeterpfiff blieb aus.Trotz Unterzahl steckte die TG nicht auf, agierte im der Folge phasenweise optisch leicht überlegen und ließ den personellen Rückstand kaum erahnen. Die Vorentscheidung fiel jedoch in der 75. Minute: Nach Unstimmigkeiten in der TG-Abwehr war es erneut Abdulahad, der eiskalt zum 2:0 einnetzte. In der Schlussphase dominierten die Aramäer die Partie nach Belieben, versäumten es jedoch, das Ergebnis trotz hochkarätiger Chancen weiter in die Höhe zu schrauben.

Zuschauer: 320