Aramäer müssen sich Lauffen geschlagen geben

Bei regnerischen Wetter entwickelte sich schnell ein munteres Spiel an der Badstraße . In Minute 13 traf Tobias Pratz flach unten rechts zum 0:1 für die Sportfreunde. Zwei Minuten später glich Aramäer-Spielertrainer David Gotovac die Partie mit einem Schuß ins untere linke Eck aus. In der Folge ließen beide Teams gute Chancen aus. Die gefährlichste Chance hierbei gehörte Aramäer-Akteur Kevin Berg, welcher den Ball aus knapp 15 Metern mit einer Direktabnahme leicht über das Tor beförderte.

Der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte ganz klar den Hölderlinstädter. Und so gingen die Gäste in Minute 53 vom Spielverlauf her verdient in Führung. Allerdings hätte das Tor von Tobias Pratz nicht zählen dürfen, da es sich um einen glasklaren Abseitstreffer handelte. In der Folge verpassten es die Lauffener den Deckel auf die Partie zu machen. Chancen hierzu waren einige da. Dann kamen die Aramäer immer besser ins Spiel und drückten auf den Ausgleich. Dieser gelang dann Jermaine Wesley in Minute 74 vermeintlich, doch sein Tor fand aufgrund von einem Abseits-Pfiff keine Anerkennung. In der Schlußviertelstunde kam von Lauffen nicht mehr viel. Doch die Hausherren konnten die spielerische Überlegenheit nicht mehr in zählbares umwandeln.

Zuschauer: 126