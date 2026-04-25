Aramäer möchten schwere Auswärtshürde in Mulfingen überspringen

An der Tabellenspitze spitzt sich die Lage dramatisch zu. Nach dem 1:1-Unentschieden im Gipfeltreffen gegen den FSV Schwaigern ist das Führungstrio nun punktgenau gleichauf: Schwaigern, die Aramäer und der FC Union Heilbronn thronen mit jeweils 48 Zählern an der Spitze der Liga.
Das Spitzenspiel gegen Schwaigern hielt, was es im Vorfeld versprach: Intensität, Tempo und Spannung bis zur letzten Sekunde. Zwar geht das Unentschieden über die gesamte Spielzeit gesehen leistungsgerecht in Ordnung, doch aus Sicht der Aramäer bleibt ein Nachgeschmack: Ein verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit verhinderte den späten Sieg und den Sprung auf Platz eins.
Viel Zeit zum Nachtrauern bleibt jedoch nicht, denn der Blick richtet sich auf die kommende Aufgabe: das Auswärtsspiel in Mulfingen. Die Gastgeber präsentieren sich aktuell in beeindruckender Form:
Genau wie die Aramäer haben die Mulfinger im Kalenderjahr 2026 bereits 17 Punkte gesammelt.
Die Hausherren sind seit dem 01.03.2026 ungeschlagen. Es wartet also eine echte Reifeprüfung auf unsere Elf. Doch klar ist auch: Wer am Ende ggf ganz oben stehen möchte, muss genau diese schwierigen Hürden nehmen. Eines ist gewiss – unsere Mannschaft wird alles in die Waagschale werfen, um die nächsten drei Punkte einzufahren.
Auf geht’s, Aramäer!