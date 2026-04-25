Aramäer möchten schwere Auswärtshürde in Mulfingen überspringen

– Foto: Adnan Altinkaya

An der Tabellenspitze spitzt sich die Lage dramatisch zu. Nach dem 1:1-Unentschieden im Gipfeltreffen gegen den FSV Schwaigern ist das Führungstrio nun punktgenau gleichauf: Schwaigern, die Aramäer und der FC Union Heilbronn thronen mit jeweils 48 Zählern an der Spitze der Liga.

Das Spitzenspiel gegen Schwaigern hielt, was es im Vorfeld versprach: Intensität, Tempo und Spannung bis zur letzten Sekunde. Zwar geht das Unentschieden über die gesamte Spielzeit gesehen leistungsgerecht in Ordnung, doch aus Sicht der Aramäer bleibt ein Nachgeschmack: Ein verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit verhinderte den späten Sieg und den Sprung auf Platz eins.