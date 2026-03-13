Aramäer möchten in Neuenstein auf Kurs bleiben

– Foto: Aramäer Heilbronn

Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist den Aramäern ein mehr als ordentlicher Start in die Rückrunde gelungen. Dank dieser Ausbeute grüßt die Mannschaft – vorbehaltlich einiger Nachholspiele der Konkurrenz – wieder von der Tabellenspitze. Rein ergebnistechnisch ist man im Lager der Aramäer also absolut im Soll.

Dass nicht nur die nackten Zahlen, sondern auch die Spielanlage eindrucksvoll stimmen kann, bewies das Team vor allem in der zweiten Halbzeit in Ernsbach: Hier blitzte das enorme spielerische Potenzial der Mannschaft eindrucksvoll auf. Dennoch herrscht Einigkeit darüber, dass man sich auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen darf; um den Platz an der Sonne zu verteidigen, muss in den kommenden Wochen noch eine Schippe draufgelegt werden.