Aramäer möchten in Elpersheim nachlegen von Dominik Schwarz · Heute, 15:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Aramäer Heilbronn

Nach dem Sieg im Topspiel gegen die TG Böckingen wollen die Aramäer nun nachlegen. Die Rollenverteilung scheint auf dem Papier eindeutig: Der Spitzenreiter gastiert beim Tabellenletzten. Doch die Favoritenrolle birgt Tücken, wie die Vergangenheit zeigt. Dass man gegen Teams, die in der Tabelle hinten stehen, stolpern kann, mussten die Aramäer erst vor zwei Wochen in Neuenstein schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Die SGM Markelsheim/Elpersheim wiederum hat in dieser Spielzeit zwar nur 8 Punkte gesammelt, jedoch bewiesen, dass sie ein echter „Riesentöter“ sein kann: Ein beeindruckendes 4:0 gegen TG Böckingen sowie Punktgewinne gegen Schwaigern und Pfedelbach sprechen eine deutliche Sprache.

Das Team aus dem Taubertal ist definitiv besser, als es der aktuelle Tabellenplatz vermuten lässt. Hinzu kommt ein psychologischer Faktor: Da das Hinspiel kampflos an die Aramäer ging, dürften die Hausherren definitiv auf Wiedergutmachung brennen und mit einer Extraportion Motivation auflaufen. Auch der Blick auf die letzte Saison dient als Warnung. Während die Aramäer in Elpersheim in einem hart umkämpften Spiel mit 2:1 die Oberhand behielten, gingen man im Rückspiel zu Hause mit 0:4 unter.