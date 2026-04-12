Aramäer mit 5:0 im Topspiel, furioses Schwaigern gewinnt 8:0

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Aramäer Heilbronn hat im Topduell gegen den TSV Pfedelbach ein gewaltiges Zeichen gesetzt und mit 5:0 gewonnen. Lange blieb die Partie torlos, ehe Milot Halilaj kurz vor der Pause das wichtige 1:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel brach der Widerstand der Gäste zunehmend auf. David Gotovac, erneut Milot Halilaj und zweimal Jermaine Wesley sorgten für einen Sieg, der in seiner Klarheit beeindruckte. Aramäer Heilbronn bleibt damit bei 47 Punkten und zieht mit Schwaigern gleich. Pfedelbach kassiert dagegen einen schmerzhaften Dämpfer und fällt mit 38 Punkten auf Rang sechs zurück.

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Die SGM Mulfingen/Hollenbach hat dem Favoriten TG Böckingen einen Punkt abgetrotzt. Zwar brachte Kevin Haas die Gäste in der 44. Minute in Führung, doch die Gastgeber blieben im Spiel und hielten mit großer Disziplin dagegen. Es war ein Spiel, in dem jeder Zweikampf spürbar an Bedeutung gewann. In der 72. Minute belohnte sich Mulfingen/Hollenbach durch Leon Wildermann mit dem Ausgleich. Für die Gastgeber ist das ein wertvoller Punkt im gesicherten Mittelfeld. Böckingen bleibt mit 41 Punkten Vierter, verpasst aber die Chance, im Spitzentrio noch größeren Druck zu erzeugen.

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FSV Schwaigern hat seine Tabellenführung mit einem gnadenlosen 8:0 gegen die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim untermauert. Bereits vor der Pause sorgten Fabian Herbrik, Nico Leihenseder und Jonathan Steffl für klare Verhältnisse. Der Spitzenreiter ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit. Nach dem Seitenwechsel schraubten Jannis Herkert, Christian Wacker, Johannes Ebner, Dominik Regenspurger und Paul Maier das Ergebnis weiter in die Höhe. Schwaigern steht nun bei 47 Punkten und 74 Toren. Für Markelsheim/Elpersheim wird die Lage mit acht Punkten und 72 Gegentoren immer bedrückender.

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FC Union Heilbronn hat gegen den FSV Friedrichshaller SV einen furiosen Auftritt hingelegt und früh alles auf Sieg gestellt. Nils Wozny traf bereits in der 3. Minute, dann schlug Nebojsa Simikic innerhalb einer Minute doppelt zu. Spätestens mit dem 4:0 durch Luciano Gruosso kurz vor der Pause war die Richtung eindeutig. Zwar verkürzte Adrian Nicolae Radu im zweiten Durchgang, doch Gruosso stellte per Foulelfmeter den alten Abstand wieder her. Union Heilbronn bleibt mit 45 Punkten voll im Titelrennen. Friedrichshall bleibt bei 37 Punkten und muss nach dieser klaren Niederlage einen herben Rückschlag im Kampf um den Anschluss nach oben hinnehmen.

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Die Sportfreunde Lauffen haben in einem nervenaufreibenden Spiel den TSV Botenheim mit 2:1 bezwungen. Lukas Schulz brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, lange sah alles nach einem knappen Arbeitssieg aus. Doch Botenheim schlug in der 86. Minute durch Gbenga Daniel Adekoya zurück. Als sich vieles schon auf ein Remis zubewegte, kam die 90.+7 Minute. Patrick Lopez traf tief in der Nachspielzeit zum 2:1 und ließ Lauffen jubeln. Mit nun 41 Punkten bleibt die Mannschaft im oberen Feld. Botenheim dagegen steht weiter bei 26 Punkten und verpasst einen wichtigen Auswärtsertrag.

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Zwischen den Sportfreunden Untergriesheim und der SG Sindringen/Ernsbach entwickelte sich ein Spiel mit offenen Wendungen. Markus Herkert brachte die Gäste früh in Führung, doch Laurin Schüler drehte die Partie mit einem Doppelpack zunächst zugunsten der Gastgeber. Untergriesheim war nah dran an einem wichtigen Heimsieg. Doch Sindringen/Ernsbach zeigte Widerstandskraft. Ilja Klein glich in der 61. Minute aus, ehe Fabio Roth in der 74. Minute den 3:2-Siegtreffer markierte. Damit springt die SG auf 26 Punkte und Rang zehn. Untergriesheim bleibt mit 22 Punkten auf Platz zwölf und muss sich über eine verpasste Gelegenheit ärgern.

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Der TSV Erlenbach hat im Kellerduell gegen die SG Stetten/Kleingartach eine schwere Niederlage kassiert. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachen die Gäste mit einem Doppelschlag das Spiel auf. Elias Bechtel und Enes Zafer trafen binnen zwei Minuten und zogen Stetten/Kleingartach damit klar auf die Siegerstraße. In der Schlussphase erhöhten Ralf Krestel und Erik Heidelberger auf 4:0. Für Stetten/Kleingartach ist das ein Sieg von großer Bedeutung, weil die Mannschaft auf 19 Punkte heranrückt. Erlenbach bleibt bei 20 Punkten und muss diesen Rückschlag im direkten Vergleich besonders schmerzhaft verarbeiten.

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