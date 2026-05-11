Aramäer machen es in Halbzeit Zwei in Erlenbach doch noch deutlich von Dominik Schwarz · Heute, 07:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Altinkaya

Das Spiel nahm sofort Fahrt auf. Bereits in der 4. Minute lauerte Robert Grau gedankenschnell und fing einen Fehlpass der Erlenbacher Defensive ab; sein Block strich jedoch knapp am Gehäuse vorbei. Zehn Minuten später forderten die Hausherren lautstark Elfmeter, als Patrick Bertok im Strafraum zu Fall kam – der Unparteiische ließ jedoch völlig zu Recht weiterlaufen. Im Anschluss klebte den Aramäern das Pech am Stiefel: Erst traf Robin Dörner nur die Latte (16.), dann scheiterte Milot Halilaj in der 23. Minute am Pfosten. Da auch Erlenbach immer wieder gefährlich vor dem Tor auftauchte, musste Tim Gondek mehrfach sein ganzes Können aufbieten, um die Null zu halten.

Hitzig wurde es in der 35. Minute bei einem Einwurf der Aramäer: Nach einer unnötigen Provokation von einem Erlenbacher aus nächster Nähe täuschte der einwerfende Spieler den Wurf an und touchierte seinen Gegenspieler dabei leicht. Während andere Schiedsrichter bei ganz strenger Regelauslegung hier womöglich sogar zum Platzverweis für die Aramäer gegriffen hätten, bewies der Referee Fingerspitzengefühl und beließ es bei einer mündlichen Ermahnung für beide Spieler. Kurz vor der Pause wurde es erneut brenzlig, als Zino Baumann sehr rüde abgeräumt wurde. Hier beließ es der Schiedsrichter bei einer gelben Karte für den Erlenbacher– eine Entscheidung, die dem Spielfluss durchaus zugutekam. Trotz der klareren Chancen der Gäste ging das Remis zur Pause in Ordnung, da Erlenbach mit einer leidenschaftlichen und kämpferischen Einstellung überzeugte. Die lautstarke Freude der Erlenbacher Bank über jeden gewonnenen Zweikampf ließ das Herz eines jeden Fußballromantikers höher schlagen.