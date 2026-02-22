Aramäer kommen gegen Botenheim nicht über ein Remis hinaus

– Foto: Dominik Schwarz

In der 11. Minute wurde es das erste Mal brenzlig, als Botenheims Keeper Malte Dautel einen gefährlichen Abschluss von David Gotovac entschärfen konnte. Nur neun Minuten später glänzte Dautel erneut: Mit einer Flugeinlage fischte er einen präzisen Flachschuss von Gotovac aus dem rechten Eck. Nach einer Drangphase der Aramäer fanden auch die Botenheimer besser ins Spiel und tasteten sich vermehrt in den gegnerischen Strafraum vor. Ein zentraler Freistoß von Max Gruber in der 29. Minute stellte Aramäer-Schlussmann Gondek jedoch vor keine allzu großen Probleme.

Das Pech blieb zunächst an Gotovacs Stiefeln kleben, als sein Schuss in der 32. Minute nur den rechten Pfosten traf. Auf der Gegenseite verpasste Botenheims Kapitän Tobias Frank die Führung nur knapp, als sein Kopfball nach einer Ecke hauchdünn über die Querlatte strich (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff war der Bann dann endlich gebrochen. In der 42. Minute belohnte sich Gotovac für seinen engagierten Auftritt und netzte aus kurzer Distanz zur verdienten 1:0-Führung ein. Die Gäste aus Botenheim kamen wacher aus der Kabine. Nach einer sehenswerten Kombination vollstreckte Gbenga Daniel Adekoya in der 50. Minute kompromisslos zum 1:1-Ausgleich. Adekoya blieb brandgefährlich und setzte nur fünf Minuten später einen Distanzschuss an die Latte.In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Während Christian Rembe für Botenheim knapp verzog (78.), scheiterte Wesley im direkten Gegenzug an Dautel. In der 82. Minute sorgte eine Millimeterentscheidung für Diskussionen: Robert Grau wurde unmittelbar an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht – die Schiedsrichterin entschied jedoch auf Freistoß statt Elfmeter, welcher letztlich nichts einbrachte.

Als die Partie in der Schlussphase hektischer wurde, griff die Unparteiische zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Sie unterbrach das Spiel für einige Minuten und beorderte beide Teams in ihre jeweiligen Strafräume, um die Gemüter abzukühlen. Nach dieser außergewöhnlichen pädagogischen Pause dauerte es, bis der Spielfluss wieder zurückkehrte. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.