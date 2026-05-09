Aramäer in Erlenbach gefordert

Nach dem souveränen 2:0-Pflichtsieg gegen Wachbach marschieren unsere Aramäer weiterhin im Gleichschritt mit der Konkurrenz. An der Tabellenspitze herrscht Hochspannung: der FSV Schwaigern, wir und der FC Union Heilbronn liegen punktgleich auf den vorderen Rängen. Dahinter lauern die TG Böckingen und die Sportfreunde Lauffen mit fünf Zählern Rückstand auf einen Patzer des Führungstrios.
Nur noch fünf Spieltage stehen auf dem Programm. In dieser entscheidenden Phase der Saison wiegt jeder Punktverlust doppelt schwer – Korrekturen sind kaum noch möglich. Jedes Spiel könnte jetzt schon ein Endspiel sein.
Am kommenden Wochenende wartet mit dem TSV Erlenbach eine knifflige Auswärtsaufgabe. Der TSV steckt zwar im Abstiegskampf, setzte aber zuletzt mit starken Ergebnissen immer wieder Ausrufezeichen. Dass die Trauben dort hoch hängen, zeigt der Blick zurück: In der vergangenen Saison mussten wir uns in Erlenbach geschlagen geben.
Ein Selbstläufer wird diese Partie definitiv nicht. Wir erwarten einen hochmotivierten Gegner, der mit Leidenschaft um den Klassenerhalt kämpfen und uns alles abverlangen wird. Dennoch gilt: Wer oben bleiben will, muss solche Aufgaben lösen. Ohne Überheblichkeit, aber mit dem nötigen Selbstvertrauen müssen diese Big Points eingefahren werden.
Wir sind überzeugt, dass unsere Mannschaft einen charakterstarken Auftritt hinlegen wird und freuen uns auf ein packendes Spiel!