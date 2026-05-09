Aramäer in Erlenbach gefordert

– Foto: Altinkaya

Nach dem souveränen 2:0-Pflichtsieg gegen Wachbach marschieren unsere Aramäer weiterhin im Gleichschritt mit der Konkurrenz. An der Tabellenspitze herrscht Hochspannung: der FSV Schwaigern, wir und der FC Union Heilbronn liegen punktgleich auf den vorderen Rängen. Dahinter lauern die TG Böckingen und die Sportfreunde Lauffen mit fünf Zählern Rückstand auf einen Patzer des Führungstrios.

Nur noch fünf Spieltage stehen auf dem Programm. In dieser entscheidenden Phase der Saison wiegt jeder Punktverlust doppelt schwer – Korrekturen sind kaum noch möglich. Jedes Spiel könnte jetzt schon ein Endspiel sein.