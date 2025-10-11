Aramäer HN vor nächster schweren Auswärtshürde in Schwaigern

Die Aramäer Heilbronn sind zwar weiterhin der ungeschlagene Tabellenführer, doch zur Wahrheit gehört auch - sie warten nun schon seit vier Wochen auf einen sportlich erspielten Sieg. Sie brennen darauf diesen nun endlich wieder einzufahren. Doch die Aufgabe in Schwaigern ist nicht einfach.
Hinter ihnen liegen zwei Remis, ein kampfloser Sieg und das bittere Pokal-Aus in Neuenstadt. Sieht man vom Pokal-Ausrutscher ab, gab es allerdings keinen Grund, die Mannschaftsleistung allzu kritisch zu beäugen. Im Gegenteil: Zwei Auswärtspunkte bei der TGB und in Pfedelbach kann man als mehr als respektabel verbuchen.
Die anstehende Partie in Schwaigern wird die nächste große Herausforderung. Die Trauben hängen dort traditionell hoch, und der zunächst leicht stotternde Motor der Schwaigerner ist in den letzten Wochen immer besser in Fahrt gekommen. Es ist mit einem spannenden Spiel zu rechnen.
Die Aramäer zählen auch dieses Mal fest auf die zahlreiche Unterstützung ihrer Anhänger bei dieser wichtigen Auswärtspartie.