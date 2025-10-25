Aramäer HN reisen nach Wachbach

Die Aramäer Heilbronn haben den Negativtrend gestoppt: Mit einem 4:1-Sieg gegen Mulfingen/Hollenbach II meldete sich die Mannschaft zurück. Nun gilt es zu beweisen, dass dieser Erfolg mehr als nur ein Strohfeuer war.

Die nächste Herausforderung steht bevor, und sie wird alles andere als leicht: Es geht zum SV Wachbach, eine Auswärtsreise von über 80 Kilometern. Die Gastgeber stehen aktuell bei soliden 13 Punkten und werden den Spitzenreiter auf die Probe stellen.