Spielbericht
Aramäer HN reisen nach Wachbach

Die Aramäer Heilbronn haben den Negativtrend gestoppt: Mit einem 4:1-Sieg gegen Mulfingen/Hollenbach II meldete sich die Mannschaft zurück. Nun gilt es zu beweisen, dass dieser Erfolg mehr als nur ein Strohfeuer war.

Die nächste Herausforderung steht bevor, und sie wird alles andere als leicht: Es geht zum SV Wachbach, eine Auswärtsreise von über 80 Kilometern. Die Gastgeber stehen aktuell bei soliden 13 Punkten und werden den Spitzenreiter auf die Probe stellen.

Die Tatsache, dass man die beiden Duelle in der vergangenen Saison überraschend hoch für sich entscheiden konnte, darf die Mannschaft keinesfalls blenden. Um die nächsten drei Punkte einzufahren, muss das Team definitiv wieder an sein Leistungsmaximum gehen und absolute Konzentration zeigen.

Die Aramäer setzen auch in dieser weiten Ferne auf ihre Anhänger und hoffen auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung der mitreisenden Fans.

