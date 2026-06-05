Aramäer HN - Kopf hoch und Blick nach Bad Friedrichshall

Nach der bitteren 1:3-Niederlage gegen den FC Union Heilbronn sind die Chancen auf den Relegationsplatz nur noch theoretischer Natur.
Eine Saison gleicht eben einem Marathonlauf – und das Endergebnis lügt am Ende selten. Daher gilt es neidlos anzuerkennen, dass der FC Union Heilbronn und der FSV Schwaigern in dieser Spielzeit den minimal längeren Atem hatten. Gratulation an dieser Stelle! Beiden Vereinen wünschen wir ein packendes Finalspiel im direkten Duell um Platz 1.
Unsere Mannschaft möchte sich beim frischgebackenen Bezirkspokalsieger Friedrichshaller SV mit erhobenem Haupt verabschieden und die Saison unbedingt mit einem Sieg abschließen.
Kommt vorbei und unterstützt unsere Jungs ein letztes Mal in dieser Spielzeit am Spielfeldrand!
Die Aramäer Heilbronn sagen von ganzem Herzen DANKE! An alle Sponsoren, Fans, Spieler, Trainer und Funktionäre für euren unglaublichen Einsatz in dieser intensiven Saison.
Mit einem Schnitt von 243 Zuschauern pro Heimspiel belegen wir mit großem Abstand den Platz 1 der Zuschauertabelle in der Bezirksliga Franken 25/26! Das ist euer Verdienst – danke für diesen überragenden Support!