Aramäer HN - Kopf hoch und Blick nach Bad Friedrichshall

– Foto: Wolf

Nach der bitteren 1:3-Niederlage gegen den FC Union Heilbronn sind die Chancen auf den Relegationsplatz nur noch theoretischer Natur.

Eine Saison gleicht eben einem Marathonlauf – und das Endergebnis lügt am Ende selten. Daher gilt es neidlos anzuerkennen, dass der FC Union Heilbronn und der FSV Schwaigern in dieser Spielzeit den minimal längeren Atem hatten. Gratulation an dieser Stelle! Beiden Vereinen wünschen wir ein packendes Finalspiel im direkten Duell um Platz 1.