Aramäer HN fahren zum letzten Saison-Auswärtsspiel nach Bad Wimpfen

Nach dem deutlichen Dämpfer der letzten Woche gegen Bad Friedrichshall, bei dem eine ersatzgeschwächte Mannschaft der Aramäer Heilbronn trotz phasenweise aufblitzender Qualität mit sieben Gegentoren trotz 3:0-Führung letztlich eine klare Niederlage einstecken musste, steht nun das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Die Reise führt die Aramäer nach Bad Wimpfen.

Auch wenn der Gastgeber aus Bad Wimpfen sein Saisonziel, den Klassenerhalt, bereits verfehlt hat, so verfügt die Mannschaft zweifellos über die Qualität, um in der Bezirksliga konkurrenzfähig zu sein. Dies unterstreichen 56 erzielte Tore, ein Wert, der besser ist als bei manchem Team, das den Klassenerhalt sichern konnte. Allerdings trüben 115 Gegentore in 32 Spielen diese Statistik erheblich.

Auch die Defensive der Aramäer präsentierte sich in dieser Saison mit bisher 71 Gegentoren in 32 Spielen für ein Spitzenteam ungewohnt anfällig. Angesichts dieser statistischen Auffälligkeiten überrascht es kaum, dass das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften mit einem torreichen 5:4-Sieg für die Aramäer endete.