Aramäer HN begrüßen Friedrichshaller SV zum letzten Heimspiel 2025

Herzlich willkommen an der Badstraße auf dem Kunstrasen und im Frankenstadion -

Ein besonderer Gruß gilt unseren heutigen Gästen: dem TV Flein2 und dem Friedrichshaller SV mit ihren jeweiligen Fangruppen. Ebenso herzlich willkommen heißen wir die Unparteiischen der heutigen Partien: Herrn Ogün Ferres (Stuttgart) und Herrn Mario Gleichauf (Berwangen). Wir wünschen allen faire und sportliche Begegnungen.

Unsere Zweite Mannschaft möchte in Duell Platz 7 vs Platz 10 gegen den TV Flein2 gewinnen. Mit einem Sieg könnte man sich im oberen Mittelfeld der Tabelle festigen.

Unsere Erste Mannschaft hat den Friedrichshaller SV zu Gast.

Dass der FSV ein sehr unangenehmer Gegner ist, sollte jedem klar sein. Die letzten drei Ligaspiele gegen den FSV haben die Aramäer allesamt verloren - zwei Mal sogar sehr deutlich. Es ist also definitiv eine Rechnung offen, die man gerne begleichen möchte.

Friedrichshall hat auch diese Saison bewiesen, dass sie Spitzenmannschaften besiegen können und in bisher fünf Spielen zwei Siege und ein Remis gegen die Top6 Teams eingefahren.

Unsere Aramäer haben gegen die Teams auf den Plätzen 8 bis 16 eine makellose Bilanz erspielt. 9 Spiele, 9 Siege und das ganze mit einer Tordifferenz von +33. Nun kommt aber der große Haken. Gegen die Teams von Platz 2 bis 6 konnte man kein einziges Spiel gewinnen und ging dabei in allen fünf Spielen in Rückstand. Positiv zu erwähnen ist dabei definitiv, dass man in allen Spielen außer Schwaigern große Moral zeigte und drei Mal immerhin noch ein Remis erringen konnte - zwei Mal in letzter Sekunde.

Mit dem Friedrichshaller SV hat man heute den Siebten der Tabelle zu Gast, der sich in der Hinrundentabelle bei einem noch ausstehenden Nachholspiel allerdings theoretisch noch recht weit oben in der Hinrundentabelle einordnen und dabei den Abstand auf unsere Aramäer auf nur zwei Punkte verkürzen kann.

So schwer die Aufgabe auch ist. Für unsere Aramäer ist es nach zuletzt zwei sieglosen Spielen ein wichtiges Spiel um die Ausgangssituation im Aufstiegskampf für die Rückrunde so gut wie möglich zu gestalten. Und es wird Zeit endlich mal wieder gegen ein Topteam der Liga zu gewinnen.

Wir dürfen uns auf ein qualitativ hochwertiges Bezirksliga-Spiel freuen.

Wir hoffen auf attraktive, faire und unterhaltsame Spiele, die – bei aller Gastfreundschaft – am Ende hoffentlich mit jeweils drei wichtigen Punkten in der Aramäer-Familie bleiben.

Die Aramäer Heilbronn danken allen Fans, Mitgliedern und Sponsoren für die tolle Unterstützung im Jahr 2025. Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Wir freuen uns schon jetzt mit euch auf ein erfolgreiches Jahr 2026.

Sportliche Grüße,

Euer Stadionsprecher

Dominik Schwarz