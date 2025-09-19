 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Becker

Aramäer Heilbronn wollen nachlegen, Verfolger lauern dahinter

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Die Bezirksliga Franken geht in den fünften Spieltag. Aramäer Heilbronn führt die Tabelle mit voller Punktzahl an und trifft auf TG Böckingen, das den Anschluss an die Spitze sucht. Auch SG Sindringen/Ernsbach und Sportfreunde Lauffen sind noch vorne präsent und wollen ihre Positionen sichern. TSV Pfedelbach spielt gegen die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim und hofft, nach zwei Unentschieden in Folge wieder zu punkten. Im Tabellenkeller kämpfen SGM Mulfingen/Hollenbach, TSV Botenheim und TSV Neuenstein darum, den Anschluss zu halten und den Abstieg zu vermeiden.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
15:00live

Pfedelbach (Platz 4, 8 Punkte) trifft auf Markelsheim/Elpersheim (Platz 12, 3 Punkte). Pfedelbach möchte wieder einen Sieg einfahren, während die Gäste dringend Punkte benötigen, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
15:00

Böckingen (Platz 7, 7 Punkte) empfängt Tabellenführer Aramäer Heilbronn (Platz 1, 12 Punkte). Die Gäste stehen weiterhin ohne Punktverlust da und wollen die Tabellenführung verteidigen. Böckingen will hingegen seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
15:00live

Union Heilbronn (Platz 10, 6 Punkte) empfängt Lauffen (Platz 3, 8 Punkte). Lauffen will mit einem Sieg Druck auf die Spitze ausüben, Union Heilbronn hingegen Anschluss an das Mittelfeld halten.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
15:00

Friedrichshaller SV (Platz 5, 7 Punkte) trifft auf Untergriesheim (Platz 6, 7 Punkte). Beide Teams liegen nah beieinander und kämpfen um wichtige Punkte im oberen Mittelfeld.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
15:00

Botenheim (Platz 15, 3 Punkte) empfängt Erlenbach (Platz 11, 4 Punkte). Ein Sieg für eines der Teams könnte entscheidend sein, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
15:00

Sindringen/Ernsbach (Platz 2, 9 Punkte) empfängt Wachbach (Platz 9, 6 Punkte). Sindringen/Ernsbach will seine Position in der Spitzengruppe festigen, Wachbach möchte Boden gutmachen und ins obere Mittelfeld vorrücken.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
15:00

Stetten/Kleingartach (Platz 13, 3 Punkte) trifft auf Mulfingen/Hollenbach (Platz 16, 0 Punkte). Beide Teams liegen im Tabellenkeller, Mulfingen/Hollenbach noch ohne Punkt, und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
15:00

Neuenstein (Platz 14, 3 Punkte) empfängt Schwaigern (Platz 8, 6 Punkte). Für Neuenstein ist ein Sieg notwendig, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren, Schwaigern will weiter in den oberen Tabellenregionen mitmischen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 019.9.2025, 09:00 Uhr
Timo BabicAutor