Aramäer Heilbronn wollen nachlegen, Verfolger lauern dahinter

Die Bezirksliga Franken geht in den fünften Spieltag. Aramäer Heilbronn führt die Tabelle mit voller Punktzahl an und trifft auf TG Böckingen, das den Anschluss an die Spitze sucht. Auch SG Sindringen/Ernsbach und Sportfreunde Lauffen sind noch vorne präsent und wollen ihre Positionen sichern. TSV Pfedelbach spielt gegen die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim und hofft, nach zwei Unentschieden in Folge wieder zu punkten. Im Tabellenkeller kämpfen SGM Mulfingen/Hollenbach, TSV Botenheim und TSV Neuenstein darum, den Anschluss zu halten und den Abstieg zu vermeiden.
---
Pfedelbach (Platz 4, 8 Punkte) trifft auf Markelsheim/Elpersheim (Platz 12, 3 Punkte). Pfedelbach möchte wieder einen Sieg einfahren, während die Gäste dringend Punkte benötigen, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.
---
Böckingen (Platz 7, 7 Punkte) empfängt Tabellenführer Aramäer Heilbronn (Platz 1, 12 Punkte). Die Gäste stehen weiterhin ohne Punktverlust da und wollen die Tabellenführung verteidigen. Böckingen will hingegen seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen.
---
Union Heilbronn (Platz 10, 6 Punkte) empfängt Lauffen (Platz 3, 8 Punkte). Lauffen will mit einem Sieg Druck auf die Spitze ausüben, Union Heilbronn hingegen Anschluss an das Mittelfeld halten.
---
Friedrichshaller SV (Platz 5, 7 Punkte) trifft auf Untergriesheim (Platz 6, 7 Punkte). Beide Teams liegen nah beieinander und kämpfen um wichtige Punkte im oberen Mittelfeld.
---
Botenheim (Platz 15, 3 Punkte) empfängt Erlenbach (Platz 11, 4 Punkte). Ein Sieg für eines der Teams könnte entscheidend sein, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten.
---
Sindringen/Ernsbach (Platz 2, 9 Punkte) empfängt Wachbach (Platz 9, 6 Punkte). Sindringen/Ernsbach will seine Position in der Spitzengruppe festigen, Wachbach möchte Boden gutmachen und ins obere Mittelfeld vorrücken.
---
Stetten/Kleingartach (Platz 13, 3 Punkte) trifft auf Mulfingen/Hollenbach (Platz 16, 0 Punkte). Beide Teams liegen im Tabellenkeller, Mulfingen/Hollenbach noch ohne Punkt, und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.
---
Neuenstein (Platz 14, 3 Punkte) empfängt Schwaigern (Platz 8, 6 Punkte). Für Neuenstein ist ein Sieg notwendig, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren, Schwaigern will weiter in den oberen Tabellenregionen mitmischen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________