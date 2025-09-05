Aramäer Heilbronn wollen in Stetten Serie fortsetzen

Was für ein Start für die Aramäer Heilbronn in der Bezirksliga Franken! Mit 10:1 Toren und sechs Punkten aus den ersten beiden Partien grüßt die Mannschaft von der Tabellenspitze. Dabei hätte das Auftaktprogramm kaum anspruchsvoller sein können: Zuerst ein Auswärtsspiel auf der Botenheimer Heide und dann das Heimspiel gegen die starke SG Sindringen/Ernsbach. Die Mannschaft hat in den letzten zwei Wochenenden eine beeindruckende Leistung gezeigt.

Doch die Saison ist noch jung. Nach nur zwei von 30 Spieltagen heißt es nun, auf diesem erfolgreichen Start aufzubauen. Wie heißt es so schön? Das nächste Spiel ist immer das schwerste.