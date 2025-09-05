Aramäer Heilbronn wollen in Stetten Serie fortsetzen

Was für ein Start für die Aramäer Heilbronn in der Bezirksliga Franken! Mit 10:1 Toren und sechs Punkten aus den ersten beiden Partien grüßt die Mannschaft von der Tabellenspitze. Dabei hätte das Auftaktprogramm kaum anspruchsvoller sein können: Zuerst ein Auswärtsspiel auf der Botenheimer Heide und dann das Heimspiel gegen die starke SG Sindringen/Ernsbach. Die Mannschaft hat in den letzten zwei Wochenenden eine beeindruckende Leistung gezeigt.
Doch die Saison ist noch jung. Nach nur zwei von 30 Spieltagen heißt es nun, auf diesem erfolgreichen Start aufzubauen. Wie heißt es so schön? Das nächste Spiel ist immer das schwerste.
Am kommenden Spieltag richtet sich der volle Fokus auf die SG Stetten-Kleingartach. Die Saisonprognosen sahen Stetten vor der Saison als einen der Top-Abstiegskandidaten, doch diese Einschätzungen sind für die SGSK nichts Neues. In den vergangenen Jahren haben sie immer wieder bewiesen, dass man sie nicht abschreiben darf.
Auch in dieser Saison haben sie bereits gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Nachdem sie am ersten Spieltag eine 1:3-Niederlage gegen die hochgehandelte TG Böckingen einstecken mussten, gelang ihnen nur eine Woche später gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim der erste Saisonsieg. Die SGSK ist definitiv nicht zu unterschätzen.
Wir können uns auf einen packenden Kampf freuen und zählen dabei auf die Unterstützung unserer treuen Fans.