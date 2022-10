Aramäer Heilbronn verliert trotz starker zweiter Halbzeit 0:2 in der Landesliga beim TSV Heimerdingen.

Danach jedoch gelang den Heilbronner Entlastung und man kreierte erste eigene Chancen durch Robert Grau und Markus Hartmann. Heimerdingen stand defensiv sehr stark. Ein Freistoß von Kresimir Strangar blieb in der Mauer hängen. Immer wenn Heimerdingen vor das Tor kam wurde es sehr gefährlich. Heimerdingens Lars Ruckh Sebastian Bortel und Stefan Schlick scheiterten jeweils knapp neben beziehungsweise über das Tor. Vor der Halbzeit versuchten Heilbronns Kevin Berg und Markus Hartmann es mit Schüßen aus der Ferne. Der Ball landete in beiden Fällen über dem Tor. In der 50.Minute zeichnete sich Gondek mit einer Glanzparade aus. Danach kam Heilbronn deutlich besser ins Spiel. In der 72.Minute ein gefährlicher Schuß von Bortel. Tim Gondek zeichnete sich erneut mit einer Glanzparade aus und hielt Heilbronn im Spiel.

Zu Gast beim Spitzenteam TSV Heimerdingen auf einem sehr kleinen Rasenplatz bekamen die Aramäer Heilbronn gleich zu Spielbeginn die Offensivpower der heimstarken Strohgäuer zu spüren. Diese tauchten bereits in der 1.Spielminute gefährlich vor Aramäer Torwart Tim Gondek auf. Behielt Gondek hier noch die Oberhand, musste er zwei Minute später nach einem gefährlichen Ball von Sebastian Bortel hinter sich greifen und das 0:1 aus Heilbronner Sicht zulassen. Bortel scheiterte kurz danach knapp an Gondek.

Danach begann allerdings eine Heilbronner Drangphase mit sechs Großchancen. Kevin Berg zweimal per Kopf (74. 86.) und mit dem Fuß (80.), Stascak (81.), Frey (84.). Die größte Chance entstand in der 87.Minute als Robert Grau nach einem mustergültigen Zuspiel von Jan Stascak den Ball nicht ganz kontrollieren konnte und die Kugel frei vor dem Tor nicht ins Tor gelangte. In der Nachspielzeit machte Heimerdingens Gökay Muratlar dann den Deckel auf die Partie und erzielte das 2:0. Der Sieg für Heimerdingen ist verdient. Aufgrund der starken zweiten Halbzeit dennoch ein unglücklicher Punktverlust aus Sicht der Heilbronner.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.