Aramäer Heilbronn und Sportfreunde Lauffen marschieren weiter

Der TSV Pfedelbach hat sich in einem kampfbetonten Spiel durchgesetzt und drei wertvolle Punkte aus Sindringen entführt. Vor 150 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start und gingen in der 22. Minute durch Jann Baust in Führung. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der Sindringen/Ernsbach alles versuchte, um den Rückstand wettzumachen. Doch die Defensive des TSV Pfedelbach stand und bewahrte den knappen Vorsprung. ---



Zwischen Sportfreunde Untergriesheim und Aramäer Heilbronn fiel die Entscheidung schon vor der Pause: Cedric Cramer (11.) und Robert Grau (11.) legten binnen Sekunden vor, Lahud Abdulahad erhöhte doppelt (31., 34.) auf 0:4. Nach dem Blitzstart verwaltete der Tabellenführer souverän.



Im Vergleich Sportfreunde Lauffen gegen SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim stellte der Zweite früh die Weichen durch Niklas Rein (3.) und Tamino Dörr (11.). Nach der Pause legten Dörr (46.) und Janis Alber (54.) zum ungefährdeten 4:0 nach.



Vor 341 Zuschauern teilten FC Union Heilbronn und TG Böckingen die Punkte: Riccardo Madaro traf in der 58. Minute zum 0:1, Emre Korkmaz glich in der 76. Minute zum 1:1 aus. In einer intensiven Schlussphase fehlte beiden Seiten die letzte Präzision.



Beim Duell FSV Friedrichshaller SV gegen TSV Neuenstein traf Luca Schumacher früh (15.), ehe Marvin Knoll nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelpack (48., 55.) auf 3:0 stellte. Fabio Schumacher (68.) und erneut Knoll (71.) erhöhten, ehe Mantas Baitis (87.) den 5:1-Endstand herstellte; Neuenstein spielte nach Gelb-Rot gegen Finn Breuninger (45.) in Unterzahl.



Zwischen TSV Botenheim und SG Stetten/Kleingartach fiel die Entscheidung nach der Stunde, als Philipp Matyssek in der 62. Minute zum 1:0 traf. Die Gäste mühten sich vergeblich um den Ausgleich, Botenheim verteidigte den knappen Vorsprung abgeklärt.



Im Spiel SV Wachbach gegen SGM Mulfingen/Hollenbach kippte die Begegnung in Minute 40: Nicola Kutirov verwandelte den Handelfmeter zum 0:1, zeitgleich sah Daniel Hellinger wegen Handspiel Rot. In Überzahl machten Rico Hofmann (63.) und Jakob Scheppach (85.) den 0:3-Auswärtssieg perfekt.



Zwischen TSV Erlenbach und FSV Schwaigern brachte Nico Leihenseder die Gäste in der 41. Minute in Führung. Spät belohnte sich Erlenbach für den Aufwand, als Laurin Karle in der 88. Minute zum 1:1-Ausgleich traf.