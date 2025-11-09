 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Becker

Aramäer Heilbronn und Sportfreunde Lauffen marschieren weiter

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Franken brachte klare Kanten im Titelrennen und wichtige Lebenszeichen im Tabellenkeller. Der Spitzenreiter blieb ohne Mühe auf Kurs, die Verfolger hielten Schritt – und mehrere Partien kippten über Standards, Elfmeter und späte Treffer.

---

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
0
1
+Video

Der TSV Pfedelbach hat sich in einem kampfbetonten Spiel durchgesetzt und drei wertvolle Punkte aus Sindringen entführt. Vor 150 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start und gingen in der 22. Minute durch Jann Baust in Führung. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der Sindringen/Ernsbach alles versuchte, um den Rückstand wettzumachen. Doch die Defensive des TSV Pfedelbach stand und bewahrte den knappen Vorsprung.

---

Heute, 14:30 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
0
4
Abpfiff

Zwischen Sportfreunde Untergriesheim und Aramäer Heilbronn fiel die Entscheidung schon vor der Pause: Cedric Cramer (11.) und Robert Grau (11.) legten binnen Sekunden vor, Lahud Abdulahad erhöhte doppelt (31., 34.) auf 0:4. Nach dem Blitzstart verwaltete der Tabellenführer souverän.

---

Heute, 14:30 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
4
0
Abpfiff

Im Vergleich Sportfreunde Lauffen gegen SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim stellte der Zweite früh die Weichen durch Niklas Rein (3.) und Tamino Dörr (11.). Nach der Pause legten Dörr (46.) und Janis Alber (54.) zum ungefährdeten 4:0 nach.

---

Heute, 14:30 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
1
1
Abpfiff

Vor 341 Zuschauern teilten FC Union Heilbronn und TG Böckingen die Punkte: Riccardo Madaro traf in der 58. Minute zum 0:1, Emre Korkmaz glich in der 76. Minute zum 1:1 aus. In einer intensiven Schlussphase fehlte beiden Seiten die letzte Präzision.

---

Heute, 14:30 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
5
1

Beim Duell FSV Friedrichshaller SV gegen TSV Neuenstein traf Luca Schumacher früh (15.), ehe Marvin Knoll nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelpack (48., 55.) auf 3:0 stellte. Fabio Schumacher (68.) und erneut Knoll (71.) erhöhten, ehe Mantas Baitis (87.) den 5:1-Endstand herstellte; Neuenstein spielte nach Gelb-Rot gegen Finn Breuninger (45.) in Unterzahl.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
1
0
Abpfiff

Zwischen TSV Botenheim und SG Stetten/Kleingartach fiel die Entscheidung nach der Stunde, als Philipp Matyssek in der 62. Minute zum 1:0 traf. Die Gäste mühten sich vergeblich um den Ausgleich, Botenheim verteidigte den knappen Vorsprung abgeklärt.

---

Heute, 14:30 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
0
3
Abpfiff

Im Spiel SV Wachbach gegen SGM Mulfingen/Hollenbach kippte die Begegnung in Minute 40: Nicola Kutirov verwandelte den Handelfmeter zum 0:1, zeitgleich sah Daniel Hellinger wegen Handspiel Rot. In Überzahl machten Rico Hofmann (63.) und Jakob Scheppach (85.) den 0:3-Auswärtssieg perfekt.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
1
1
Abpfiff

Zwischen TSV Erlenbach und FSV Schwaigern brachte Nico Leihenseder die Gäste in der 41. Minute in Führung. Spät belohnte sich Erlenbach für den Aufwand, als Laurin Karle in der 88. Minute zum 1:1-Ausgleich traf.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 09.11.2025, 20:30 Uhr
Timo BabicAutor