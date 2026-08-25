Aramäer Heilbronn und SGM Krumme Ebene wollen direkt nachlegen

– Foto: Wilfried Wolf

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Franken beginnt bereits am Mittwoch mit der Begegnung zwischen TSV Pfedelbach und SGM Mulfingen/Hollenbach. Nach erst einer absolvierten Partie besitzt die Tabelle noch kaum Aussagekraft. Absteiger SGM Krumme Ebene am Neckar und Aramäer Heilbronn führen nach jeweils einem 6:1-Erfolg mit drei Punkten. Auch Aufsteiger VfB Bad Mergentheim, Aufsteiger SC Michelbach/Wald und SGM Mulfingen/Hollenbach starteten mit einem Sieg. Fünf Mannschaften stehen bei einem Punkt, fünf weitere noch ohne Zähler. Der zweite Spieltag kann deshalb erste Tendenzen liefern, ohne bereits belastbare Kräfteverhältnisse abzubilden.

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Bereits am Mittwoch treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zum Auftakt ohne Gegentor geblieben sind. Der TSV Pfedelbach spielte bei Aufsteiger SG Bad Wimpfen 0:0. In der 79. Minute sah Sergen Link wegen Unsportlichkeit Gelb-Rot. Mit einem Punkt und 0:0 Toren steht Pfedelbach nach dem ersten Spiel auf Rang zehn. Die SGM Mulfingen/Hollenbach begann dagegen mit einem 1:0 gegen den FSV Friedrichshaller SV. Danny Bezia erzielte in der 33. Minute den einzigen Treffer. Drei Punkte und 1:0 Tore bedeuten Rang fünf. Damit kann Mulfingen/Hollenbach im vorgezogenen Mittwochsspiel bereits seinen zweiten Sieg anstreben, während Pfedelbach nach dem torlosen Auftakt erstmals gewinnen will.

Die Sportfreunde Untergriesheim starteten mit einem 1:1 beim FSV Schwaigern. Nach einem Rückstand zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Bryan Wichmann in der 77. Minute der Ausgleich. Untergriesheim steht damit mit einem Punkt und 1:1 Toren auf Rang acht. Nun kommt Absteiger SGM Krumme Ebene am Neckar, die beim 6:1 gegen den SV Wachbach eines der beiden deutlichsten Ergebnisse des ersten Spieltags erzielte. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 traf die SGM noch fünfmal. Mit drei Punkten und 6:1 Toren führt sie die Tabelle an. Nach nur einem Spiel ist diese Spitzenposition allerdings noch ohne belastbare Aussagekraft.

Der FSV Friedrichshaller SV ist mit einer knappen 0:1-Niederlage bei der SGM Mulfingen/Hollenbach in die Saison gestartet. Der einzige Gegentreffer fiel in der 33. Minute. Damit steht Friedrichshall nach dem ersten Spiel ohne Punkt und ohne eigenes Tor auf Rang 13. Der TSV Botenheim holte beim 2:2 gegen Aufsteiger SGM MassenbachHausen einen Punkt. Botenheim ging zweimal in Führung, musste aber jeweils den Ausgleich hinnehmen. Besonders spät fiel das zweite 2:2 in der 84. Minute. Zwei eigene Treffer und ein Punkt bedeuten zunächst Rang sechs. Friedrichshall sucht damit den ersten Zähler, Botenheim den ersten Sieg.

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr SV Wachbach SV Wachbach SG Bad Wimpfen Bad Wimpfen 15:00 live PUSH

Der SV Wachbach musste zum Auftakt eine deutliche 1:6-Niederlage bei Absteiger SGM Krumme Ebene am Neckar hinnehmen. Felix Gutsche hatte in der 15. Minute noch zum 1:1 ausgeglichen, anschließend zog die SGM jedoch davon. Wachbach steht mit 1:6 Toren und null Punkten auf Rang 16. Aufsteiger SG Bad Wimpfen begann mit einem 0:0 gegen den TSV Pfedelbach. Damit holte die Mannschaft sofort ihren ersten Punkt und blieb ohne Gegentor. In der Schlussphase spielte Bad Wimpfen nach der Gelb-Roten Karte gegen einen Pfedelbacher in Überzahl, weitere Tore fielen aber nicht. Für Wachbach geht es um eine Reaktion auf den deutlichen Auftakt, für Bad Wimpfen um den ersten Sieg.

Aufsteiger SC Michelbach/Wald ist mit einem 2:1 bei der TG Böckingen erfolgreich gestartet. Lucas Merz brachte Michelbach/Wald in der 18. Minute in Führung, Niklas Meinhold erhöhte in der 60. Minute. Böckingen kam erst in der 78. Minute zum Anschluss. Drei Punkte und 2:1 Tore bedeuten Rang vier. Der FSV Schwaigern spielte zum Auftakt 1:1 gegen die Sportfreunde Untergriesheim. Johannes Ebner erzielte in der 49. Minute die Führung, in der 77. Minute fiel der Ausgleich. Maximilian Alban sah in der 97. Minute wegen grober Unsportlichkeit Rot. Schwaigern steht mit einem Punkt auf Rang neun und trifft nun auf einen Aufsteiger, der bereits einen Sieg verbuchen konnte.

Die SG Sindringen/Ernsbach muss nach dem 1:6 bei Aramäer Heilbronn auf einen schwierigen Auftakt reagieren. Fabian Kollmar hatte in der 32. Minute per Foulelfmeter noch zum 1:1 ausgeglichen, doch in der zweiten Hälfte erzielte Heilbronn fünf weitere Treffer. Sindringen/Ernsbach steht mit null Punkten und 1:6 Toren auf Rang 15. Auch die TG Böckingen begann mit einer Niederlage. Gegen Aufsteiger SC Michelbach/Wald unterlag Böckingen 1:2. Nach einem 0:2-Rückstand gelang Musa Kaykun in der 78. Minute nur noch der Anschluss. Damit treffen zwei punktlose Mannschaften aufeinander, die am zweiten Spieltag erstmals Zählbares holen wollen.

Aufsteiger VfB Bad Mergentheim und Aramäer Heilbronn gehören nach dem ersten Spieltag zur Fünfergruppe mit drei Punkten. Bad Mergentheim gewann bei den Sportfreunden Lauffen mit 3:1. Nach einer 2:0-Führung musste der VfB in der 70. Minute den Anschluss hinnehmen, ehe Johann Daoud in der 89. Minute den Endstand herstellte. Aramäer setzte mit dem 6:1 gegen die SG Sindringen/Ernsbach ein noch deutlicheres Ergebnis. Nach dem 1:1 zog Heilbronn in der zweiten Hälfte mit fünf weiteren Treffern davon. Mit 6:1 Toren steht Aramäer auf Rang zwei, Bad Mergentheim mit 3:1 auf Rang drei. Das direkte Duell zweier Auftaktsieger sticht damit früh heraus.

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen SGM MassenbachHausen Sportfreunde Lauffen Lauffen 15:00 PUSH

Aufsteiger SGM MassenbachHausen zeigte beim 2:2 in Botenheim zweimal eine Antwort auf einen Rückstand. Yannik Lieberherr glich zunächst zum 1:1 aus, Beat Fischer stellte in der 84. Minute den zweiten Gleichstand her. Mit einem Punkt und 2:2 Toren steht die SGM auf Rang sieben. Die Sportfreunde Lauffen verloren zum Auftakt gegen Aufsteiger VfB Bad Mergentheim mit 1:3. Nach einem 0:2-Rückstand verkürzte Tobias Pratz in der 70. Minute, doch kurz vor Schluss fiel noch der dritte Gegentreffer. Lauffen steht damit mit null Punkten und 1:3 Toren auf Rang 14. MassenbachHausen sucht den ersten Sieg, Lauffen die ersten Punkte.