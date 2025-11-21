Aramäer Heilbronn reisen zum formstarken FC Union Heilbronn

An der Spitze gehen Aramäer Heilbronn und die Sportfreunde Lauffen mit geringem Abstand in den Spieltag, dahinter lauern TG Böckingen und FC Union Heilbronn. Im breiten Mittelfeld entscheidet oft die Tagesform, während im Tabellenkeller jeder Zähler für Neuenstein, Stetten/Kleingartach und Markelsheim/Elpersheim Gewicht hat.
Sportfreunde Untergriesheim empfängt die SGM Mulfingen/Hollenbach zum direkten Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld. Kleine Fehlerquoten und Standards dürften den Ausschlag geben, zumal beide mit identischer Niederlagenzahl unterwegs sind.
Sportfreunde Lauffen trifft als Verfolger auf den FSV Schwaigern – ein Duell aus dem oberen Tabellendrittel. Lauffens stabile Bilanz spricht für Geduld und Kontrolle, Schwaigern bringt mit 37 erzielten Toren Offensivdrang mit.
FC Union Heilbronn bekommt es mit Aramäer Heilbronn zu tun, Tabellenvierter gegen Spitzenreiter. Union sucht den Anschluss nach ganz oben, Aramäer reist mit der besten Defensive des Feldes an und wird auf Effizienz setzen.
FSV Friedrichshaller SV spielt gegen die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim und will seine Position im oberen Mittelfeld festigen. Für die Gäste zählt vor allem defensive Disziplin, um dem Favoriten das Tempo zu nehmen.
TSV Botenheim misst sich mit TG Böckingen – ein klassisches Prüfsteinspiel zwischen Platz acht und der Top drei. Botenheim benötigt Kompaktheit gegen die durchschlagskräftige Böckinger Offensive, Umschaltmomente könnten wertvoll sein.
SG Sindringen/Ernsbach trifft auf den TSV Neuenstein und peilt wichtige Zähler gegen einen direkten Konkurrenten an. In einem engen Kellerduell werden Zweikampfhärte und Ruhe am Ball gefragt sein.
SG Stetten/Kleingartach empfängt den TSV Pfedelbach, wobei die Rollen klar verteilt wirken. Stetten braucht Konzentration über 90 Minuten, Pfedelbach will seine Platzierung im oberen Mittelfeld mit reifer Spielanlage bestätigen.
TSV Erlenbach bekommt es mit dem SV Wachbach zu tun und strebt im Tabellenkeller nach Stabilität. Wachbach benötigt Auswärtspragmatismus, während Erlenbach mit einem konsequenten Auftritt die Trendwende erzwingen möchte.