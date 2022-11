Aramäer Heilbronn mit Pflichtsieg gegen den TV Oeffingen 2:1 in der Fußball-Landesliga für die Gastgeber.

Aramäer Heilbronn mit Pflichtsieg gegen Oeffingen

Die Aramäer Heilbronn haben gegen den TV Oeffingen einen sehr wichtigen 2:1-Sieg gefeiert und sich somit Luft im Abstiegskampf verschafft. Gegen den Tabellenvorletzten, der vor der Saison allerdings hoch gehandelt wurde und über eine starke Kaderqualität verfügte zeigte man zunächst von Beginn an, dass man dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte.

Vincenzo Cianciolo und Jermaine Wesley scheiterten in der Anfangsphase am Oeffinger Schlußmann Mario Peric. Auch Oeffingen kam nach starkem Zuspiel von Faton Sylaj durch Aristidis Perganidis gefährlich vor das Heilbronner Tor. Dieser scheiterte an Tim Gondek. Anschließend hatte Oeffingen Glück nicht schon in der 11.Minute in Unterzahl agieren zu müssen. Aramäer-Aktuer Christopher Önverdi wurde als letzter Mann von den Beinen geholt. Der Schidsrichter gab nur die Gelbe Karte. Nach einem schönen Zuspiel von Robert Grau und kleinen Solo von Jermaine Wesley in der 17.Minute legte dieser uneigennützig vor dem Tor auf Jan Stascak ab, welcher zum 1:0 für Heilbronn einschob. Kurz danach scheiterte Wesley nach starker Aktion an Peric.

In der 26.Minute kam es dann zum Oeffinger Platzverweis. An der Seitenlinie wurde Vincenzo Cianciolo unbedrängt vor der Seitenlinie zu Fall gebracht. Dieses Mal zeigte der Schidsrichter die Rote Karte. Oeffingen wirkte zunächst geschockt. Es folgten einige gute Chancen durch Jermaine Wesley, Robert Grau und Jan Stascak. Dann allerdings zeigte Oefinngen eine Trotzreaktion und kam immer wieder durch Faton Sylaj gefährlich vor das Tor. In der 44.Minute erzielte Mario Mutic mit einem Schuß ins rechte Eck den Ausgleich zum 1:1.

In der 53.Minute schickte Cianciolo Stascak. Peric hielt stark. Auch Önverdi, Grau und Wesley und Robin Binder kamen gefährlich vor das Tor. Oeffingen hielt das Spiel jedoch ausgeglichen und kam erneut immer wieder selbst durch Sylaj gefährlich vor das Tor. In der 82.Minute durften die Heilbronner dann jubeln. Lahud Abdulahad legte auf Martin Frey vor, dieser bediente Jermaine Wesley welcher zum 2:1 Endstand in der 82.Minute einköpfte, was gleichzeitig den Endstand bedeutet.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login