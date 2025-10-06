Aramäer Heilbronn lassen Punkte liegen, TG Böckingen souverän
Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags
Am siebten Spieltag der Bezirksliga Franken bestimmten die Favoriten das Geschehen. Spitzenreiter Aramäer Heilbronn und die Sportfreunde Lauffen bestätigten ihre Ambitionen, während sich im Tabellenkeller einige deutliche Ergebnisse abzeichneten.
TSV Pfedelbach und Aramäer Heilbronn trennten sich 1:1. Marco Gebert brachte die Gastgeber früh in Führung (23.), doch David Gotovac glich für die Gäste aus (64.) und sicherte einen wichtigen Punkt für Aramäer Heilbronn.
TG Böckingen setzte sich gegen SGM Mulfingen/Hollenbach klar mit 3:0 durch. Ahmet Cicek (53.), Kevin Haas (61.) und Umut Calik (69.) trafen in der zweiten Halbzeit und festigten damit Platz fünf in der Tabelle.
Die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim spielte 1:1 gegen FSV Schwaigern. Johannes Ebner brachte die Gäste in Führung (57.), doch Marcel Karausch sicherte den Hausherren kurz vor Schluss (88.) noch den Ausgleich.
FSV Friedrichshaller SV gewann gegen FC Union Heilbronn 2:1. Loris Ademaj erzielte die Führung für Friedrichshaller (39.), Nebojsa Simikic glich per Foulelfmeter aus (62.), bevor Fabio Schumacher den Siegtreffer markierte (80.).
TSV Botenheim setzte sich gegen Sportfreunde Lauffen 2:0 durch. Fabio Bronner traf in der 31. Minute, Philipp Matyssek machte in der 86. Minute alles klar.
SG Sindringen/Ernsbach unterlag Sportfreunde Untergriesheim 0:3. Joshua Baur traf doppelt (32., 60.), Lukas Friedle erhöhte in der 82. Minute und sicherte den Gästen drei Punkte.
SG Stetten/Kleingartach verlor zu Hause gegen TSV Erlenbach 1:3. Simon Faber brachte die Hausherren früh in Führung (8.), doch Marco Hornung (18.), Marcel Karle (24.) und Mika Ludwig (28.) drehten die Partie schnell zugunsten der Gäste.
TSV Neuenstein feierte einen eindrucksvollen 6:1-Sieg gegen SV Wachbach. Jannik Wolfarth brachte die Gäste in Führung (12.), doch Mantas Baitis (27., 45., 50.), Swen Heer (29., 39.) und Florian Ilzhöfer (56.) drehten die Partie komplett.
