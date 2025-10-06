 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Becker

Aramäer Heilbronn lassen Punkte liegen, TG Böckingen souverän

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Am siebten Spieltag der Bezirksliga Franken bestimmten die Favoriten das Geschehen. Spitzenreiter Aramäer Heilbronn und die Sportfreunde Lauffen bestätigten ihre Ambitionen, während sich im Tabellenkeller einige deutliche Ergebnisse abzeichneten.

---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
1
1
+Video

TSV Pfedelbach und Aramäer Heilbronn trennten sich 1:1. Marco Gebert brachte die Gastgeber früh in Führung (23.), doch David Gotovac glich für die Gäste aus (64.) und sicherte einen wichtigen Punkt für Aramäer Heilbronn.

Gestern, 15:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
3
0
Abpfiff

TG Böckingen setzte sich gegen SGM Mulfingen/Hollenbach klar mit 3:0 durch. Ahmet Cicek (53.), Kevin Haas (61.) und Umut Calik (69.) trafen in der zweiten Halbzeit und festigten damit Platz fünf in der Tabelle.

Gestern, 15:00 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
1
1

Die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim spielte 1:1 gegen FSV Schwaigern. Johannes Ebner brachte die Gäste in Führung (57.), doch Marcel Karausch sicherte den Hausherren kurz vor Schluss (88.) noch den Ausgleich.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
2
1

FSV Friedrichshaller SV gewann gegen FC Union Heilbronn 2:1. Loris Ademaj erzielte die Führung für Friedrichshaller (39.), Nebojsa Simikic glich per Foulelfmeter aus (62.), bevor Fabio Schumacher den Siegtreffer markierte (80.).

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
2
0
Abpfiff

TSV Botenheim setzte sich gegen Sportfreunde Lauffen 2:0 durch. Fabio Bronner traf in der 31. Minute, Philipp Matyssek machte in der 86. Minute alles klar.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
0
3
Abpfiff

SG Sindringen/Ernsbach unterlag Sportfreunde Untergriesheim 0:3. Joshua Baur traf doppelt (32., 60.), Lukas Friedle erhöhte in der 82. Minute und sicherte den Gästen drei Punkte.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
1
3
Abpfiff

SG Stetten/Kleingartach verlor zu Hause gegen TSV Erlenbach 1:3. Simon Faber brachte die Hausherren früh in Führung (8.), doch Marco Hornung (18.), Marcel Karle (24.) und Mika Ludwig (28.) drehten die Partie schnell zugunsten der Gäste.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
6
1
Abpfiff
+Video

TSV Neuenstein feierte einen eindrucksvollen 6:1-Sieg gegen SV Wachbach. Jannik Wolfarth brachte die Gäste in Führung (12.), doch Mantas Baitis (27., 45., 50.), Swen Heer (29., 39.) und Florian Ilzhöfer (56.) drehten die Partie komplett.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 06.10.2025, 09:00 Uhr
Timo BabicAutor