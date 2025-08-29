Aramäer Heilbronn laden zum ersten TopSpiel der neuen Saison

Man kann am zweiten Spieltag schon von einem wahren Spitzenspiel sprechen: Im Frankenstadion empfängt der letztjährige Tabellenfünfte Aramäer Heilbronn den Vorjahresvierten SG Sindringen/Ernsbach. Beide Teams sind furios in die neue Saison der Bezirksliga Franken gestartet. Die SG Sindringen/Ernsbach besiegte die SGM Markelsheim/Elpersheim mit 3:0, während Aramäer Heilbronn in Botenheim mit 6:1 triumphierten.

​Trotz ihrer starken Leistungen in den letzten Jahren lief die SG Sindringen/Ernsbach in den Saisonprognosen eher unter dem Radar und wurde kaum als Titelkandidat gehandelt. Dabei blieb der Mannschaftskern trotz eines kleinen Umbruchs im Sommer, inklusive Trainerwechsel, weitgehend erhalten. In der Saison 2022/23 wurden sie souverän Meister in der Bezirksliga Hohenlohe, 2023/24 schlugen sie sich tapfer in der Landesliga, stiegen aber ab. Letzte Saison spielten sie lange um den ersten Platz mit, hatten dann jedoch großes Verletzungspech und landeten auf Rang 4. Wenn sie in dieser Saison von Verletzungen verschont bleiben, ist ihnen der ganz große Wurf durchaus zuzutrauen.

Aramäer sind heiß auf ersten Heimsieg

​Auch unsere Aramäer erlebten eine ähnliche letzte Saison. In dieser Spielzeit will man erneut oben mitspielen und hat mit dem 6:1-Sieg auf der Botenheimer Heide ein erstes deutliches Zeichen gesetzt. Wir dürfen uns auf eine hungrige Mannschaft freuen, die in ihrem ersten Heimspiel 90 Minuten lang alles geben wird. Und bei allen Vorschußlorbeeren für die SGSE ist sicher ein Dreier zum Heimspielauftakt das Ziel der Aramäer.

​Für beide Mannschaften wird es eine möglicherweise schon jetzt eine kleine richtungsweisende Partie sein. Sich bereits in der frühen Saisonphase oben festzusetzen, ist für die Moral und den weiteren Saisonverlauf sicher von Vorteil.

​Geleitet wird das Spiel von Johanna Granzow-Emden von den Stuttgarter Kickers, die auch im Futsal in der zweithöchsten Spielklasse pfeift. Wir wünschen ihr sowie dem gesamten Team und Anhang der SGSE eine gute und sichere Anreise ins Frankenstadion und freuen uns auf ein tolles Spiel.

Die Aramäer Heilbronn freuen sich über jede Unterstützung bei diesem wichtigen Spiel.