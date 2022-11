Aramäer Heilbronn in Unterzahl gegen Türkspor Neckarsulm ohne Chance 0:4-Heimniederlage in der Landesliga.

Aramäer Heilbronn in Unterzahl gegen TopTeam Türkspor Neckarsulm ohne Chance

Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar. Die Aramäer hatten mit dem Stadtnachbarn Türkspor Neckarsulm den ungeschlagenen Tabellenführer und das mit Abstand beste Team der Landesliga Württemberg1 zu Gast. Es hätte alles passen müssen um Punkte in Heilbronn behalten zu können. Die Anfangsphase war vielversprechend. Die Aramäer erarbeiteten sich Chancen. Jermaine Wesley schoß in der 9. Minute auf das Tor der Gäste und in der 16. Spielminute prüfte Robert Grau den Gästekeeper Kevin Rombach.

Türkspor Neckarsulm machte in dieser Phase hauptsächlich durch Konter und Standards vorne gefährlich auf sich aufmerksam. In der 18.Spielminute kam es dann zu einer Schlüßelszene. Der Schiedsrichter stellte Emiliano Campo nach einem Foul knapp 20 Meter vor dem Tor als letzter Mann mit der Roten Karte vom Platz. Eine sehr harte Entscheidung, da durchaus noch einige andere Heilbronner Spieler Zugriff auf das Spielgeschehen hatten. Für die Aramäer kam es jedoch noch bitterer. Den daraus resultierenden Freistoß schoß Tevfik Altindag (20.) für Aramäer-Keeper Lazaridis unhaltbar ins Tor.

Von nun an mussten die Aramäer gegen das in der Liga übermächtige Neckarsulmer Team in Unterzahl einem Rückstand hinterher laufen. Die routinierte Neckarsulmer Mannschaft spielte sehr stark. Zwar kamen die Aramäer durch Robert Grau (28.) und Jan Stascak (30.) zu Chancen, ohne Rombach dabei jedoch ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Neckarsulmer standen in mehrfach aussichtsreichen Chancen kanpp im Abseits. In der Nachspielzeit der Ersten Halbzeit brachte Amin Yazji die Gäste mit 0:2 in Führung.

Das Team aus Neckarsulm war in der Zweiten Halbzeit sehr dominant. Bahadir Özkan erzielte in der 54.Minute das 0:3. Christian Giles Sanchez ließ mehrere Chancen aus, machte jedoch in der 68.Minute das 0:4. Kurz vor Schluß scheiterte Neckarsulm an der Latte (84) . Doch auch Lazaridis hielt einige male sehr stark und verhinderte eine höhere Niederlage.

