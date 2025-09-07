Aramäer Heilbronn gewinnen erneut, 5:4-Drama in Botenheim

Die Bezirksliga Franken bleibt auch am 3. Spieltag voller Spannung: Die Aramäer Heilbronn untermauern ihre Vormachtstellung mit dem dritten Sieg in Serie. Pfedelbach und Lauffen bleiben vorne dran, während Botenheim gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach ein wahres Tor-Feuerwerk abfackelt. Im Tabellenkeller warten dagegen Markelsheim/Elpersheim und Mulfingen/Hollenbach weiter auf ihre ersten Punkte.

Im Duell zweier Teams mit Ambitionen trennten sich der TSV Pfedelbach und die TG Böckingen 2:2. Schon früh setzte Tom Franz in der 9. Minute ein Ausrufezeichen für die Gäste, ehe Nicolas Rudolph in der 28. Minute nachlegte. Pfedelbach zeigte jedoch Moral: Nico Hütter brachte seine Mannschaft kurz vor der Pause in der 43. Minute zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel drückten die Hausherren und wurden belohnt, als Marco Gebert in der 75. Minute den Ausgleich erzielte. ---

Die Sportfreunde Lauffen und die Sportfreunde Untergriesheim lieferten sich ein packendes Derby, das 2:2 endete. Lukas Schulz brachte Lauffen in der 27. Minute in Führung, Tamino Dörr erhöhte kurz vor der Pause in der 42. Minute. Nach Wiederanpfiff kämpften sich die Gäste zurück: Jan Hafner verkürzte und Tim Falk glich die Partie schließlich aus. Beide Mannschaften bewiesen Moral, am Ende blieb es beim Remis. ---

Der FC Union Heilbronn musste gegen den TSV Erlenbach eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Nils Wozny brachte die Hausherren schon in der 5. Minute in Führung und sorgte für Euphorie auf den Rängen. Doch in der Schlussphase kippte die Partie: Mika Ludwig traf in der 83. Minute per Foulelfmeter zum Ausgleich, nur drei Minuten später drehte Marcel Karle das Spiel endgültig. Erlenbach feierte damit den ersten Saisonsieg. ---

Der FSV Friedrichshaller SV musste im Spitzenspiel gegen den SV Wachbach einen Rückschlag hinnehmen. Lange neutralisierten sich beide Teams, doch in der 75. Minute war es Sebastian Schurk, der für Wachbach das goldene Tor erzielte. Mit diesem knappen Auswärtssieg sammeln die Gäste wichtige Punkte, während Friedrichshall den Anschluss an die Spitze zunächst verpasst. ---

Ein wahres Spektakel bot der TSV Botenheim beim 5:4-Sieg gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach. Die Hausherren schienen nach Treffern von Philipp Matyssek (32.), Ahmed Saboor Habibi (34.), Max Gruber (40.) und Fabio Bronner (51.) beim Stand von 4:0 schon sicher auf der Siegerstraße. Doch Mario Beez drehte auf: Mit vier Toren (71., 76. Foulelfmeter, 86., 89. Foulelfmeter) glich er die Partie fast im Alleingang aus. In der Nachspielzeit setzte Tobias Beier den Schlusspunkt für Botenheim. Ein wilder Schlagabtausch, der lange in Erinnerung bleiben wird. ---

Die SG Sindringen/Ernsbach gewann ihr Heimspiel gegen den FSV Schwaigern knapp mit 2:1. Markus Herkert traf bereits in der 22. Minute zur Führung, Fabio Roth erhöhte nur fünf Minuten später in der 27. Minute. Nach dem Seitenwechsel drängte Schwaigern, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Norman Hönnige in der 68. Minute gelang nicht. ---

Die Aramäer Heilbronn setzen ihren beeindruckenden Lauf fort und gewannen mit 2:1 bei der SG Stetten/Kleingartach. Robert Grau eröffnete das Spiel bereits in der 7. Minute mit der Führung, Milot Halilaj legte in der 36. Minute nach. Zwar verkürzte Ralf Krestel in der 67. Minute für die Hausherren, doch der Spitzenreiter brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit drei Siegen aus drei Spielen und 12:2 Toren führt Heilbronn die Tabelle an. ---