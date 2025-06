Aramäer Heilbronn gewinnen 3:1 in Bad Wimpfen

Das Spiel startete ausgeglichen mit reichlich Chancen auf beiden Seiten. In der 42.Minute könnten sich die Aramäer erstmals im Sechzehner entscheidend durchsetzen. Jan Stascak wurde ideal angespielt und verwandelte eiskalt zum 0:1. Doch die Antwort der Stauferstädter folgte postwendend. Einen schöne Vorarbeit via Lupfer von Ben Straub verwerte Maurice Gysinn ebenfalls souverän zum 1:1 (44.)

Die Aramäer kamen forsch aus der Kabine und gingen durch ein Kopfballtor von Nebo Simikic direkt nach Wiederanpfiff wieder in Führung. In der Folge haben die Gäste klar die Kontrolle über das Spiel übernommen. In Minute 67 setzte sich Elias Latic traumhaft durch und spielte einen Zuckerpass auf Torjäger Stascak, welcher erneut gekonnt traf. Die Aramäer verpassten es im Anschluss gegen aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber das Ergebnis noch höher zu stellen.