Aramäer Heilbronn furios, Aufsteiger Untergriesheim jubelt

Zum Auftakt der Bezirksliga Franken zeigten die Aufsteiger Untergriesheim, Mulfingen/Hollenbach, Neuenstein und Botenheim gemischte Ergebnisse. Während einige Mannschaften souveräne Siege feierten, mussten andere deutliche Niederlagen hinnehmen. Herausragend waren die hohen Siege von Aramäer Heilbronn und Sportfreunde Lauffen, die ihre Partien früh entschieden.
Joshua Baur erzielte beide Tore für die Gastgeber. In der 81. Minute traf er zum 1:0, in der 90. Minute legte er zum 2:0-Endstand nach.
Lukas Schulz brachte die Hausherren in der 37. Minute in Führung. Patrick Lopez erhöhte direkt nach der Pause in der 46. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Kilian Hofmeister in der 90.+4. Minute zum 3:0-Endstand.
Vor 220 Zuschauern erzielte Kevin Berg in der 50. Minute das einzige Tor der Partie und sicherte Union Heilbronn den Auftaktsieg.
Aramäer Heilbronn dominierte die Partie von Beginn an. Milot Halilaj traf in der 12. Minute, Thomas Inan legte in der 13. Minute nach. David Gotovac erhöhte in der 33. Minute, Robert Grau in der 43. Minute, Thomas Inan erneut in der 60. Minute und Cedric Cramer in der 62. Minute zum 0:6. Den Ehrentreffer für Botenheim erzielte Sebastian Haußmann in der 74. Minute.
Markus Herkert brachte SG Sindringen/Ernsbach in der 57. Minute in Führung. Fabio Roth erhöhte in der 59. Minute auf 2:0 und legte in der 67. Minute zum 3:0-Endstand nach.
Simon Faber traf in der 48. Minute für die Hausherren zum 1:0. TG Böckingen drehte die Partie durch Riccardo Madaro in der 55. Minute, Ahmet Cicek in der 57. Minute und Umut Calik in der 69. Minute.
Jann Baust erzielte bereits in der 10. Minute das Tor des Tages für Pfedelbach. Lucas Sanwald sah in der 90. Minute für ein Foulspiel die Gelb-Rote Karte.
Die Hausherren entschieden die Partie früh. Fabio Schumacher traf in der 6. Minute zum 1:0, Adrian Nicolae Radu erhöhte in der 11. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Fabio Schumacher in der 18. Minute zum 3:0-Endstand.
