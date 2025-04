Aramäer Heilbronn auf Wiedergutmachung aus in Schwaigern

– Foto: Aramäer Heilbronn

Nach einem holprigen Start ins Jahr 2025 mit fünf sieglosen Pflichtspielen keimte nach dem erlösenden 3:2-Auswärtssieg in Massenbachhausen endlich Hoffnung auf – zumal die Leistungen gegen Top-Teams zuvor bereits positive Ansätze gezeigt hatten. Doch die Euphorie wurde an der heimischen Badstraße jäh gebremst, als zwei aufeinanderfolgende derbe Heimniederlagen die Mannschaft wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholten. Sicherlich lassen sich für diese Rückschläge einige Erklärungen finden. So fielen beide Niederlagen möglicherweise höher aus als es der Spielverlauf widerspiegelte, und gegen Markelsheim/Elpersheim agierte man über weite 70 Minuten in Unterzahl. Doch unbestreitbar ist: Die Aramäer Heilbronn laufen Gefahr, zum dritten Mal in Folge eine Rückrunde völlig in den Sand zu setzen.

Die Erinnerungen an den Abstieg aus der Landesliga 2022/23, als man von einem Nicht-Abstiegsplatz in der Winterpause noch deutlich abrutschte, sind ebenso präsent wie das immense Verletzungspech der Vorsaison 2023/24. Der aktuelle Negativlauf erscheint dabei umso unerklärlicher. Das Positive daran: Zehn Spiele bieten der Mannschaft noch die Chance, ihr wahres Potenzial zu zeigen. Nun liegt es an ihr, das Ruder herumzureißen und die Saison doch noch versöhnlich zu gestalten. Dass die Qualität dafür vorhanden ist, bewies die Hinrunde eindrücklich. Die anstehende Auswärtspartie führt die Aramäer nach Schwaigern, wo der heimische FSV als besonders heimstark gilt. Nicht selten mussten Gastmannschaften mit deutlichen Niederlagen im Gepäck die Heimreise antreten. Allein in den letzten sechs Heimspielen feierte der FSV vier Kantersiege (6:2, zweimal 5:0 und 6:0). Dass der FSV im Jay Cool Stadion aber durchaus auch verwundbar ist, zeigte der TSV Pfedelbach mit einem 3:1-Auswärtssieg im vorletzten Heimspiel der Schwaigerner.