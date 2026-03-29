Aramäer gewinnen in Elpersheim trotz zwei Platzverweisen

– Foto: Aramäer Heilbronn

Die Hausherren setzten von Beginn an auf eine betont kämpferische Gangart und machten den Aramäern das Leben schwer. In einer zunächst chancenarmen Begegnung bekam die Partie in der 26. Minute den ersten Aufreger: Nach einem harten Foul an der Außenlinie schickte die Schiedsrichterin Marvin Reitz mit Rot vorzeitig zum Duschen.Der Platzverweis wirkte wie ein Wachmacher, denn plötzlich nahm die Partie an Fahrt auf. In der 34. Minute belohnten sich die Gäste für ihre Bemühungen, als Gotovac eine Freistoßflanke zum 0:1 einköpfte. Doch die Freude währte nur kurz – zumindest personell. Nur vier Minuten später dezimierten sich die Aramäer weiter, als ein Akteur nach einer Diskussion über einen Freistoßpfiff ebenfalls des Feldes verwiesen wurde.

Trotz doppelter Unterzahl blieben die Gäste gefährlich und schickten Robert Grau auf die Reise, der nur durch ein Notbrems-Foul gestoppt werden konnte. Die Konsequenz: Auch die Hausherren kassierten einen Platzverweis. Den fälligen Freistoß verwandelte Robin Dörner nervenstark zum 0:2-Pausenstand.