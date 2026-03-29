Aramäer gewinnen in Elpersheim trotz zwei Platzverweisen

Die Hausherren setzten von Beginn an auf eine betont kämpferische Gangart und machten den Aramäern das Leben schwer. In einer zunächst chancenarmen Begegnung bekam die Partie in der 26. Minute den ersten Aufreger: Nach einem harten Foul an der Außenlinie schickte die Schiedsrichterin Marvin Reitz mit Rot vorzeitig zum Duschen.Der Platzverweis wirkte wie ein Wachmacher, denn plötzlich nahm die Partie an Fahrt auf. In der 34. Minute belohnten sich die Gäste für ihre Bemühungen, als Gotovac eine Freistoßflanke zum 0:1 einköpfte. Doch die Freude währte nur kurz – zumindest personell. Nur vier Minuten später dezimierten sich die Aramäer weiter, als ein Akteur nach einer Diskussion über einen Freistoßpfiff ebenfalls des Feldes verwiesen wurde.
Trotz doppelter Unterzahl blieben die Gäste gefährlich und schickten Robert Grau auf die Reise, der nur durch ein Notbrems-Foul gestoppt werden konnte. Die Konsequenz: Auch die Hausherren kassierten einen Platzverweis. Den fälligen Freistoß verwandelte Robin Dörner nervenstark zum 0:2-Pausenstand.
Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Geschehen auf dem Rasen etwas. Bemerkenswert: Die Aramäer blieben trotz der numerischen Unterlegenheit die spielbestimmende Mannschaft und erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten. Die größte Chance zur endgültigen Entscheidung vergab Halilaj in der 85. Minute, als er aus kurzer Distanz das leere Tor verfehlte. Am Ende blieb es bei einem verdienten 0:2-Auswärtssieg, den sich die Gäste durch ihre starke Moral erkämpften.
Schiedsrichterin: Alix Küppershaus (Bühlertann)
Tore: 0:1 Gotovac 34., 0:2 Dörner (45.)
Besonder Vorkommnisse: Rote Karten Aramäer: Marvin Reitz (26.), Rote Karte Jonathan Inan (38.)
Rote Karte: Markelsheim/Elpersheim: Marcel Karausch (45.)