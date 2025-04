Aramäer gewinnen 5:2 gegen Amrichshausen

Ein fulminanter Start der Aramäer Heilbronn wurde früh belohnt: Bereits in der 4. Minute setzte sich Jermaine Wesley auf der Außenbahn durch und seine präzise Hereingabe fand den Kopf von Nebo Simikic, der zur umjubelten 1:0-Führung einköpfte. In der Folge dominierten die Hausherren das Geschehen und schnürten Amrichshausen in der eigenen Hälfte ein. In der 18. Minute schien Frank Silvain Teku auf 2:0 zu erhöhen, doch der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurecht aberkannt.

Mitten in die Drangphase der Aramäer schlugen die Gäste eiskalt zu. In der 27. Minute nutzte Tim Erhard einen Konter blitzsauber und hämmerte den Ball unhaltbar zum 1:1-Ausgleich ins Netz – ein Treffer aus dem Nichts. Dieser Treffer gab Amrichshausen sichtlich Auftrieb. Nur elf Minuten später spielten sie erneut einen Konter mustergültig aus und wieder war es Tim Erhard, der im Strafraum gefährlich in Szene gesetzt wurde. Leon Behncke konnte ihn nur noch per Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Mikel Lucke souverän zur 1:2-Führung für die Gäste (38.). Trotz optischer Überlegenheit und viel Ballbesitz gelang es den Aramäern vor der Pause nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Die zweite Halbzeit begann mit neuem Elan der Aramäer. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff setzte sich Teku stark durch und bediente Jan Stascak, der zum verdienten 2:2-Ausgleich einschoss (49.). Die Heimelf blieb am Drücker und nur neun Minuten später schickte Jermaine Wesley mit einem sehenswerten Pass Nebo Simikic auf die Reise, der vor dem Tor eiskalt blieb und zur 3:2-Führung für die Aramäer traf. In der 76. Minute sorgte Jan Stascak nach Vorarbeit von David Gotovac mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit unterlief dem Schlussmann von Amrichshausen ein Fehler, den der aufmerksame Nebo Simikic nutzte, den Ball eroberte und uneigennützig auf Ermir Ahmati querlegte, der problemlos zum 5:2-Endstand einschob.