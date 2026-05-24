Aramäer drehen Spiel in Lauffen von Dominik Schwarz · Gestern, 23:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Aramäer Heilbronn

Lauffen ging bereits in der 8. Minute in Führung: Nach einer Flanke von der rechten Seite konnte Keeper Tim Gondek den Ball nur kurz abklatschen. Lukas Schulz stand goldrichtig und versenkte das Leder völlig unbedrängt aus knapp sieben Metern in den Maschen. Nach dem Blitzstart überließ Lauffen den Aramäern das Spiel und zog sich tief zurück. Die Aramäer agierten in der Folge zwar dominant und spielerisch stark, bissen sich an der Lauffener Defensive jedoch zunächst die Zähne aus – sämtliche Schüsse und Kopfbälle flogen über den Kasten oder wurden geblockt. Erst in der 40. Minute verbuchten die Gäste den ersten echten Torschuss in Person von Robert Grau, der allerdings zu zentral platziert war.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte belohnten sie sich schließlich: Milot Halilaj traf nach einem Freistoß zum verdienten 1:1-Ausgleich. Ein anschließender Protest von Lauffen war dem Schiedsrichter zu viel – er zückte die Rote Karte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber trotz Unterzahl die Riesenchance zur erneuten Führung, ließen den Konter jedoch ungenutzt. Auf der Gegenseite strich ein Schuss von Artur Gerber in der 60. Minute nur knapp über die Latte.