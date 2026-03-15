Aramäer dominieren und verlieren in Neuenstein von Dominik Schwarz · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dominik Schwarz

Ein bitterer Nachmittag für die Aramäer: Trotz einer spielerisch starken Leistung mussten sie sich beim TSV Neuenstein mit 3:1 geschlagen geben. Während in der Vorwoche die Punkteausbeute trotz mäßiger Leistung stimmte, war es diesmal genau umgekehrt – man spielte den Gegner phasenweise an die Wand, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Die Gäste aus Heilbronn starteten druckvoll, wurden jedoch früh kalt erwischt. In der 6. Minute brachte Breuninger die Hausherren mit einem wuchtigen, platzierten Schuss überraschend in Führung. Die Aramäer zeigten sich unbeeindruckt und drückten sofort auf den Ausgleich, mussten jedoch stets auf der Hut vor gefährlichen Kontern der Neuensteiner bleiben.

Nachdem Neuenstein kurz nach Wiederanpfiff die Chance auf das 2:0 liegen ließ, übernahmen die Aramäer komplett das Kommando. Sie schnürten die Gastgeber in deren eigener Hälfte ein und erspielten sich sehr viele Großchancen – doch der Ball wollte nicht über die Linie. Neuenstein hielt mit leidenschaftlichem Kampf dagegen. Mitten in dieser akuten Drangperiode folgte der Schock (70. Minute): Ein Neuensteiner Spieler setzte in der eigenen Hälfte zu einem genialen Solo an, tanzte sich durch die Aramäer-Hintermannschaft und leitete eine Kombination ein, die erneut Breuninger eiskalt zum 2:0 vollendete. Ein Spielverlauf, der nun völlig auf dem Kopf stand.