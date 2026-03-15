Aramäer dominieren und verlieren in Neuenstein

Ein bitterer Nachmittag für die Aramäer: Trotz einer spielerisch starken Leistung mussten sie sich beim TSV Neuenstein mit 3:1 geschlagen geben. Während in der Vorwoche die Punkteausbeute trotz mäßiger Leistung stimmte, war es diesmal genau umgekehrt – man spielte den Gegner phasenweise an die Wand, stand am Ende aber mit leeren Händen da.
Die Gäste aus Heilbronn starteten druckvoll, wurden jedoch früh kalt erwischt. In der 6. Minute brachte Breuninger die Hausherren mit einem wuchtigen, platzierten Schuss überraschend in Führung. Die Aramäer zeigten sich unbeeindruckt und drückten sofort auf den Ausgleich, mussten jedoch stets auf der Hut vor gefährlichen Kontern der Neuensteiner bleiben.
Nachdem Neuenstein kurz nach Wiederanpfiff die Chance auf das 2:0 liegen ließ, übernahmen die Aramäer komplett das Kommando. Sie schnürten die Gastgeber in deren eigener Hälfte ein und erspielten sich sehr viele Großchancen – doch der Ball wollte nicht über die Linie. Neuenstein hielt mit leidenschaftlichem Kampf dagegen.
Mitten in dieser akuten Drangperiode folgte der Schock (70. Minute): Ein Neuensteiner Spieler setzte in der eigenen Hälfte zu einem genialen Solo an, tanzte sich durch die Aramäer-Hintermannschaft und leitete eine Kombination ein, die erneut Breuninger eiskalt zum 2:0 vollendete. Ein Spielverlauf, der nun völlig auf dem Kopf stand.
Die Moral der Aramäer blieb jedoch ungebrochen. In der 82. Minute belohnte Jonathan Inan die Bemühungen mit dem Anschlusstreffer, doch selbst dieses Tor war von Drama begleitet: Der Schiedsrichter war sich zunächst unsicher, ob der Ball die Linie überquert hatte oder am Gehäuse vorbei gegangen ist. Der Neuensteiner Keeper versuchte die Unklarheit zu nutzen und leugnete den Treffer. Erst nach einer Inspektion des Tornetzes gab der Unparteiische den Treffer zum 2:1.In der hitzigen Schlussphase warfen die Heilbronner alles nach vorne, doch das Glück fehlte. In der Nachspielzeit nutzte Neuenstein eine unglückliche Fehlentscheidung bei einem Einwurf aus und markierte durch ein Tor von Baitis den 3:1-Endstand.
Die Niederlage lässt sich vor allem auf die mangelnde Chancenverwertung der Aramäer und den aufopferungsvollen Kampf der Neuensteiner zurückführen. Auch wenn es frustrierend ist, nach einer so dominanten Vorstellung ohne Punkte abzureisen, gilt es nun, das Positive mitzunehmen und die Effektivität vor dem Tor in den kommenden Partien wieder zu steigern.