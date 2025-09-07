Aramäer bleiben makellos - Zittersieg in Stetten

Die Aramäer setzen ihre beeindruckende Erfolgsserie fort und sind nach dem Auswärtssieg gegen den SG Stetten/Kleingartach das einzige Team in der Bezirksliga Franken ohne Punktverlust. Obwohl die Mannschaft erneut fulminant startete, verpasste sie es, das Spiel frühzeitig zu entscheiden und hatte am Ende sogar Glück, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Schon in der 7. Minute brachte ein präziser Pass aus der eigenen Hälfte von David Gotovac den frühen Führungstreffer. Robert Grau nutzte die Gelegenheit für ein starkes Solo und schob den Ball souverän zum 0:1 ein. In der Folge hatten die Aramäer deutlich mehr Spielanteile, doch auch die Hausherren kamen zu Chancen, die die aufmerksame Aramäer-Abwehr und Torhüter Tim Gondek jedoch gut verteidigen konnten. In der 35. Minute, erhöhte Milot Halilaj nach starker Vorarbeit von Jermaine Wesley auf 0:2. Beinahe hätte Stetten noch vor dem Pausenpfiff verkürzt, als Marcel Gatnar einen Kopfball nur knapp am Tor vorbeisetzte (41.). Im direkten Gegenzug verpasste auf der anderen Seite Jermaine Wesley eine scharfe Hereingabe von Milot Halilaj nur um wenige Zentimeter. Die SGSK war zur dem Zeitpunkt mit dem 0:2 gut bedient, da die Aramäer in Hälfte Eins einige Großchancen ausließen