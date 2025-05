Aramäer begrüßen TGB2 und Union in Sontheim

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Zunächst erwartet uns in der Kreisliga B3 das Spiel Platz 7 gegen Platz 4, wo unsere Zweite Mannschaft alles versuchen wird die nächsten Punkte einzufahren. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung!

herzlich willkommen zum heutigen Heimspieltag in Sontheim-Ost! Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen von der TG Böckingen2 und dem FC Union Heilbronn sowie den Unparteiischen, Herrn Harry Langer aus Seckach und Herrn Sascha Wirth aus Stein. Schön, dass ihr alle da seid!

Im Anschluss steigt das Derby unserer ersten Mannschaft gegen den FC Union. Das Derby gab es in dieser Saison schon zwei Mal und hat sowohl im Ligahinrundenspiel als auch im Pokal mit insgesamt 16 Toren und 4 Platzverweisen alles geboten was es versprach.

Heute wollen wir an das Ligaspiel anknüpfen und uns für das Pokalaus revanchieren.

Der FC Union Heilbronn kämpft aktuell mit Verletzungspech, was sich negativ in den Ergebnissen der letzten Wochen wiederspiegelte. Die Adler haben dennoch definitiv das Potential jeden Gegner in dieser Liga zu schlagen.

Unsere Aramäer haben sich nach einem schwachen Start ins Jahr 2025 zuletzt gefangen und wollen nach den Siegen gegen Wachbach, Amrichshausen und Stetten gegen den FC Union den nächsten Sieg einfahren.

Für heute wünschen wir uns zwei faire und unterhaltsame Spiele - gerne ohne Platzverweis - und hoffen natürlich, dass trotz aller Gastfreundschaft am Ende jeweils drei Punkte auf dem Konto unserer Aramäer landen!

Sportliche Grüße,

Euer Stadionsprecher

Dominik Schwarz