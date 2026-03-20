Aramäer begrüßen TG Böckingen

– Foto: Aramäer Heilbronn

wir begrüßen euch alle sehr herzlich zum heutigen Heimspieltag. Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen von der TG Böckingen sowie den Unparteiischen der heutigen Begegnungen: Herrn Sascha Seliger aus Untergriesheim (Kreisliga B) und Herrn Etienne Stollsteimer aus Gemmrigheim (Bezirksliga).

Der Fahrplan für heute

13:00 Uhr: Unsere Zweite Mannschaft empfängt den Tabellendritten, die Reserve der TG Böckingen. Hier drücken wir natürlich alle Daumen für einen Heimsieg!

15:00 Uhr: In der Bezirksliga Franken erwartet uns ein echtes Topspiel. Der Dritte empfängt den Zweiten. Die TG Böckingen hat sich seit ihrem Aufstieg 2024 beeindruckend schnell zu einem Spitzenteam der Liga entwickelt – uns erwartet heute also Schwerstarbeit.

Nüchtern betrachtet ist unsere aktuelle Ausbeute von 7 aus 12 möglichen Punkten in der Rückrunde etwas zu mager, wenn man bedenkt, dass wir bisher ausschließlich gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte angetreten sind. Ironischerweise war ausgerechnet die Niederlage am vergangenen Wochenende spielerisch fast der stärkste Auftritt. Genau auf dieser Leistung können wir daher heute dennoch aufbauen

Die Liga ist in diesem Jahr extrem eng; fast die halbe Liga spielt um den Aufstieg mit. Für uns ist die heutige Partie gegen den Tabellenzweiten daher richtungsweisend. Nun beginnt langsam aber sicher die Crunch-Time. Es entscheidet sich in den nächsten Wochen, ob wir bis zum Ende oben dranbleiben oder ob die Saison wie in den Vorjahren ab April im Niemandsland der Tabelle austrudelt.

Wir haben bestes Vertrauen in unsere Mannschaft, dass ersteres der Fall sein wird.

Wir hoffen auf attraktive, faire und unterhaltsame Spiele und wünschen uns, dass die Punkte trotz aller Gastfreundschaft am Ende hier bei unseren Aramäern bleiben!

Sportliche Grüße

Euer Stadionsprecher

Dominik Schwarz