Aramäer begrüßen SGM Mulfingen/Hollenbach2 an der Badstraße

Liebe Fußballfreunde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
Wir heißen euch alle ganz herzlich zu unserem heutigen Heimspieltag hier an der Badstraße willkommen! Ein besonderer Gruß geht an unsere heutigen Gäste: den NK Croatia Heilbronn und die SGM Mulfingen/Hollenbach II mit ihren jeweiligen Fans. Ebenfalls herzlich willkommen heißen wir die Unparteiischen der heutigen Partien: Herrn Ali Salman Dincer aus Neckarsulm und Herrn Luca Goedeckenmeyer aus Ludwigsburg.
Unserer Zweiten Mannschaft drücken wir im Stadtderby gegen Croatia fest die Daumen und wünschen viel Erfolg! Ein Sieg wäre immens wichtig, um sich weiterhin in der Spitzengruppe zu etablieren.
Unsere Erste Mannschaft steht heute besonders im Fokus. Nach einem wirklich sensationellen Saisonstart hat die Formkurve in den letzten Wochen leider zunehmend nach unten gezeigt. Das jüngste 0:2 in Schwaigern, das vom Spielverlauf her auch höher hätte ausfallen können, soll hoffentlich der Tiefpunkt dieses Negativstrudels gewesen sein. Nach fünf Wochen ohne sportlich erspielten Sieg wollen wir heute endlich wieder gemeinsam einen Dreier bejubeln! Unsere Heimbilanz spricht dabei eine klare Sprache: drei Spiele, drei Siege, 10:0 Tore. Wir wollen unbedingt daran anknüpfen!
Unser Gegner, die SGM Mulfingen/Hollenbach II, ist uns völlig unbekannt. Fest steht jedoch, dass der Aufsteiger keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Die SGM hat zuletzt sportlich aufhorchen lassen und ist definitiv in der Liga angekommen.
Es ist ganz klar: Wir brauchen heute eine deutliche Leistungssteigerung, um auf die Siegerstraße zurückzukehren.
Wir hoffen auf attraktive, faire und unterhaltsame Spiele, die – trotz aller Gastfreundschaft – am Ende hoffentlich mit jeweils drei wichtigen Punkten für unsere Aramäer enden.
Sportliche Grüße,
Euer Stadionsprecher
Dominik Schwarz