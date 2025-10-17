Aramäer begrüßen SGM Mulfingen/Hollenbach2 an der Badstraße

Wir heißen euch alle ganz herzlich zu unserem heutigen Heimspieltag hier an der Badstraße willkommen! Ein besonderer Gruß geht an unsere heutigen Gäste: den NK Croatia Heilbronn und die SGM Mulfingen/Hollenbach II mit ihren jeweiligen Fans. Ebenfalls herzlich willkommen heißen wir die Unparteiischen der heutigen Partien: Herrn Ali Salman Dincer aus Neckarsulm und Herrn Luca Goedeckenmeyer aus Ludwigsburg.

Unserer Zweiten Mannschaft drücken wir im Stadtderby gegen Croatia fest die Daumen und wünschen viel Erfolg! Ein Sieg wäre immens wichtig, um sich weiterhin in der Spitzengruppe zu etablieren.

Unsere Erste Mannschaft steht heute besonders im Fokus. Nach einem wirklich sensationellen Saisonstart hat die Formkurve in den letzten Wochen leider zunehmend nach unten gezeigt. Das jüngste 0:2 in Schwaigern, das vom Spielverlauf her auch höher hätte ausfallen können, soll hoffentlich der Tiefpunkt dieses Negativstrudels gewesen sein. Nach fünf Wochen ohne sportlich erspielten Sieg wollen wir heute endlich wieder gemeinsam einen Dreier bejubeln! Unsere Heimbilanz spricht dabei eine klare Sprache: drei Spiele, drei Siege, 10:0 Tore. Wir wollen unbedingt daran anknüpfen!